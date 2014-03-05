برترین‌ برنامه نویسان اندروید معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه برنامه نویسی اندروید از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف تبدیل کاربردهای مورد نیاز جامعه به برنامه‌های کاربردی فارسی قابل نصب بر روی تلفن‌های همراه و تبلت، بالا بردن سطح فرهنگی جامعه با استفاده از برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، سهولت استفاده از امکانات فناوری از طریق برنامه‌های کاربردی، انجام کارها از راه دور و به صورت غیرحضوری از طریق برنامه‌های کاربردی و امکان استفاده همه افراد جامعه از برنامه‌های کاربردی به زبان فارسی را برگزار کرد.

دکتر محمد مهدی عبادزاده- دبیر کمیته داوری مسابقه برنامه نویسی اندروید در مراسم اختتامیه این مسابقات گفت: با برگزاری این مسابقه حدود 380 برنامه دریافت شد که پس از داوری اولیه 200 برنامه و ایده در 4 محور برای مرحله دوم انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه از میان 200 برنامه تعداد 120 مورد در محور ایده و 80 مورد در حوزه برنامه‌های اندروید بودند، خاطر نشان کرد: این تعداد ایده و برنامه برای مرحله دوم داوری به گروه‌های کارشناسی داوری ارائه و بر اساس ضوابطی اقدام به ارزیابی آنها شد.

عبادزاده با تاکید بر اینکه در این مرحله در هر گروه 10 برنامه و ایده به مرحله سوم داوری راه یافتند، ادامه داد: در این مرحله با حضور گروه عالی داوری به برنامه‌ها امتیازاتی داده و در هر محور 5 برنامه انتخاب شدند که با دعوت از منتخبین در جلسه مصاحبه در هر محور نفرات اول تا سوم معرفی شدند.

اسامی منتخبین مسابقه برنامه نویسی

با پايان يافتن فعاليت كميته كارشناسی داوری و كميته عالی داوری از سوی كميته مذكور منتخبین دریافت جوایز مسابقات ایده پردازی و برنامه نویسی اندروید 2014 در هر یک از محورها معرفی شدند. فهرست در هر محور به شرح ذیل است:

محور برنامه‌های بازی و سرگرمی

رتبه اول/ فرهاد داورپناه/ بازی باغچه من

رتبه دوم/ امیرحسین موسوی/ ماجرای خرگوش زبل

رتبه سوم/ بهنام سلمانی شیشوان/ برنامه سیاره میکروب‌ها

محور برنامه‌های کاربردی

رتبه اول/ آرمان انزان پور/ برنامه چارترز

رتبه دوم/ میلاد اصفهانی/ برنامه راهنمای رستوران‌های مشهد

رتبه سوم/ فردین رجبی ویشکایی/ برنامه خودرویار

محور برنامه‌های آموزشی و فرهنگی

رتبه اول/ سعید سی سختی، میثاق آقاخانی، سوسن آذری، فاطمه طاهری/ برنامه ایران‌ما

رتبه دوم/ وحید استاد هاشمی/ برنامه کتابخانه مجازی شربوک

رتبه سوم/ بهنام کاشانی و حامد بهرامی/برنامه چی‌داره

محور ایده‌ها

رتبه اول/ محمد علی صادقی مرشت/ شبکه اجتماعی آرزوها

رتبه دوم/ مهدی صیرفی/ برنامه پیراستار

رتبه سوم/ ارسلان یارویسی/ برنامه عطرا