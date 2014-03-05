همایش ملی بهینه سازی مصرف آب در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ذاکرنیا صبح چهارشنبه در این همایش گفت: بهره برداری بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی، نقش روش های آبیاری در ارتقای مصرف بهینه آب، ارتقای بهره وری در سازه های آبی و هیدرولیکی، مدیریت آب و الگوی کشت در شبکه آبیاری و زهشکی از محورهای این همایش است.

دبیر این همایش در خصوص دیگر محورهای این همایش افزود: مدیریت بهینه آب در دوره خشکسالی، کاربرد فن آوری های نوین بهینه سازی مصرف آب، روش های مدلسازی در بهره وری بهینه آب، بهینه سازی مصرف آب با رویکرد توسعه پایدار هم جزو محورهای همایش بوده است.

وی ادامه داد: در سایتی که از سوی وزارت علوم به این همایش اختصاص داده شد بیش از حدود 300 مقاله به این همایش فرستاده شد.

ذاکرنیا توضیح داد: از مقاله های فرستاده شده 310 مقاله پذیرش شده است که 260 مقاله پوستری و مابقی به صورت شفاهی ارایه خواهد شد.

وی در خصوص اهمیت برگزاری این همایش گفت: چند سالی است که بحث بحران آب و بهینه سازی مصرف آب به صورت جدی پیگیری می شود و ما هم به دلیل این که بتوانیم نقشی در مدیریت این منابع آبی داشته باشیم به برگزاری این همایش اقدام کردیم.

وی افزود: قرار بود با توجه به برنامه ریزی هایی انجام شده این همایش به صورت دو روزه برگزار شود اما با توجه به تاریخ آزمون دکترا مدت زمان آن را کوتاه و برنامه ها را به صورت فشرده اجرا کردیم.

عضو هیات علمی دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان گفت: باید سعی کنیم از این همایش ها نهایت بهره را ببریم و به تبادل اطلاعات بپردازیم و امیدوارم این همایش سرآغازی برای آشنای بیشتر دانشگاهیان با هم و بهینه سازی مصرف آب نه در این استان بلکه در کشور باشد.