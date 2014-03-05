218 متخلف اقتصادی در سراوان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

حمیدالله جهاندیده در گفتگو با مهر اظهار داشت: در طی 11 ماهه گذشته تاکنون تعداد 5 هزار و 795 بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی این شهرستان صورت گرفته که منجر به شناسایی و تشکیل تعداد 218 پرونده تخلف تعزیراتی شده است.

جهاندیده بر لزوم نظارت همه جانبه در تامین و توزیع کالاهای اساسی در شهرستان سراوان تاکید کرد و اظهار داشت: ارزش پرونده های متشکله در این راستا به میزان 172 میلیون و 74 هزار و 510 ریالبوده است.

وی گفت: ماموران تعزیرات حکومتی به منظور نظارت مستمر و همیشگی بر بازار سراوان به صورت سیار در بازار این شهرستان حضور می یابند و از نزدیک واحدهای صنفی را مورد بازرسی قرار می دهند.

جهاندیده بیان کرد: بیشترین تخلفات صورت گرفته در این راستا به دلیل گرانفروشی، عدم درج قیمت، تقلب، کالای قاچاق و عرضه خارج از شبکه بوده است.

وی ادامه داد: در طرح نوروزی امسال نیز که از فردا به مدت یک ماه همزمان با سراسر استان برگزار می شود بازرسان این سازمان نسبت به بازرسی فروشگاه های عرضه و تولید مواد غذایی در این شهرستان اقدام خواهند کرد.