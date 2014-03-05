حفظ و اشاعه فرهنگ ايثار و شهادت با مشاركت همگاني ميسر است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسماعیلی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست گفتمان فرهنگ ایثار و شهادت در رشت افزود: دين اسلام ايثارگري و شهادت طلبي را در راه تعميق آرمان هاي مذهبي تشويق و بيشتراز هرچيز ديگري بدان پرداخته است.

وی اظهارداشت: فرهنگ ايثار و شهادت در دين اسلام در بردارنده مجموعه اي از آگاهي ها، باورها، اعتقادات و اعمالي است كه موجب تقرب انسان به عالي ترين درجه كمال يعني انتخاب آگاهانه مرگ در راه خدا مي شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان گفت: در نگرش اسلامي شهادت در راه خدا از قداست و اهميت والایي برخوردار بوده و اوليا خدا و برگزيدگان همواره در طلب آن بوده اند و اين امر آنقدر ارزشمند است كه مي تواند براي شهيد بعنوان متعالي ترين هدف تلقي شود.

وی افزود: فرهنگ متعالي ايثار و شهادت با انديشه ها، الگوهاي اخلاقي و رفتاري منبعث از قرآن، روايات و احاديث نياز به يك شرايط و فضاي مناسبي دارد تا مورد تامل و شناخت صحيح تمامي اقشار مردم در سطوح مختلف جامعه قرار گيرد و با اقبال حداكثري روبرو شود.

اسماعیلی تاکید کرد: فرهنگ سازي، ارتقا سطح آگاهي ها و باورهاي ديني مردم در طول سال از طريق رسانه ها بويژه صدا و سيما، سازمان هاي مسئول و متولي امور ديني، مذهبي و فرهنگي، خانواده ها و نهاد هاي آموزشي امری ضروری است.

وی گفت: رسانه هاي جمعي به عنوان مهمترين كانال هاي فرهنگ ساز كه هدايتگري روند كلي فرهنگ جامعه را بر عهده دارند مي توانند در احيا، رونق، پيرايه زدايي و زمينه سازي هر چه بهتر و بيشتر اين فرهنگ متعالي نقش تعيين كننده اي ايفا كنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان افزود: ترديدي نيست كه رسانه های جمعي در كنار ساير عوامل همچون خانواده، محيط هاي آموزشي، كانون هاي مذهبي و ساير بخش هاي جامعه نقش بر جسته اي در انتقال فرهنگ، جامعه پذيري و تعليم و تربيت اجتماعي ايفا مي كنند و علاوه بر بازتاب دادن فرهنگ جامعه ، قدرت چشمگيري در راستاي شكل دهي به عقايد و باورها ، اطلاع رساني و آگاهي بخشي بر عهده دارند.

وی همچنین نشر و پاسداری از فرهنگ ايثار و شهادت را از رسالت هاي اصلي رسانه ها دانست و اذعان داشت: همه رسانه ها به تناسب ماهيت، ميزان نفوذ، ظرفيت امكانات، نوع پيام و مخاطب مي توانند نقش خويش را متناسب با انتظارات ايفا كنند و گام هاي مؤثر ي در توسعه فرهنگ و ارزش هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس بردارند.