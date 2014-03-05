مصالحه بیش از 9500 پرونده نزاع در کلانتری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن خانچرلي اظهارداشت: در يازده ماهه امسال، 39 هزار و 843 فقره پرونده به دواير مشاوره و مددکاري کلانتري هاي تهران بزرگ ارجاع شده که از اين تعداد 28 هزار و 758 فقره پرونده به صلح و سازش منجر شده است.

به گفته وي، طي اين مدت بيش از 72 درصد پرونده هاي ارجاعي به مراکز مشاوره و مددکاري کلانتري هاي پايتخت به مصالحه منجر شده است.

خانچرلی ادامه داد: از مجموع پرونده هاي مصالحه شده، 5 هزار و 283 مورد حقوقي، 7 هزار و 609 مورد اختلافات خانوادگي، 9 هزار و 557 مورد نزاع و درگيري و 6 هزار و 311 فقره مربوط به ساير موارد است.

رئيس پليس پيشگيري پايتخت افزود: با وجود کارشناسان و مشاوران مددکاري در کلانتري ها، اکثر پرونده هاي تشکيل شده در اين مراجع به خصوص درگيري، نزاع و اختلافات خانوادگي با هدايت و مشاوره پليس حل و فصل شده و کمتر پرونده اي در اين رابطه به دادگاه ارجاع شده که همين امر در کاهش پرونده هاي قضايي بسيار مفيد بوده است.