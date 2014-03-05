برخورد خودروی سواری با گاردریل 3 کشته و مجروح برجای گذاشت

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: حادثه مرگبار در اتوبان قم - تهران متاسفانه یک کشته و ۲مجروح برجای گذاشت.

وی گفت: طی تماسی با مرکز ارتباطات مرکز اورژانس ۱۱۵ در ساعت مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی سواری با گاردریل در کیلومتر ۲۰ اتوبان قم - تهران نزدیکترین آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

معاون مرکز فوریت های پزشکی استان قم ادامه داد: با حضور در محل حادثه متاسفانه مشخص شد به علت شدت حادثه و جراحات وارده یک نفر در دم جان سپرد و ۲ نفر دیگر نیز مجروح شدند.

وی اضافه کرد: مجروحان حادثه پس از دریافت خدمات اولیه درمانی از سوی پرسنل اورژانس ۱۱۵ برای تکمیل مراحل درمانی به بیمارستان منتقل شدند.

فراهانی تقاضا کرد: شهروندان با شرکت در کلاسهای آموزش اصول کمک های اولیه که بصورت رایگان توسط اورژانس ۱۱۵ در سراسر استانهای کشور برگزار می‌شود، شانس زنده ماندن و کاهش صدمات را در فاصله زمانی وقوع حادثه تا رسیدن اورژانس ۱۱۵ افزایش دهند و در هنگام تماس جهت امدادخواهی از اورژانس ۱۱۵ خونسردی خود را حفظ کنند و به دقت به سئوالات پاسخ داده و توصیه‌ها را اجرا کنند.