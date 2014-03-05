ستاد اقامه نماز کشور امسال 80 محصول مرتبط با نماز ارائه کرده است

حجت الاسلام صادق کفیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد اقامه نماز کشور امسال در راستای ترویج نماز فعالیت های متنوع و پژوهش هایی را انجام داده است.

رئیس مرکز تخصصی نماز کشور افزود: در این راستا 80 محصول ترویج فرهنگ نماز از سوی این ستاد تولید شده است.

وی با بیان اینکه 20 محصول مرتبط با کتاب و 60 محصول لوح فشرده در راستای ترویج فرهنگ نماز برای تمام سنین و مقاطع تحصیلی تولید شده است، عنوان داشت: یکی از فعالیت های عمده ستاد اقامه نماز کشور ایجاد فضای مجازی است.

حجت الاسلام کفیل اضافه کرد: ستاد اقامه نماز کشور برای ترویج این فریضه الهی شش سایت را به روز رسانی کرده است.

رئیس مرکز تخصصی نماز کشور بیان داشت: تالار گفتگو پاسخ سوال و جواب با کاربران از جمله برنامه های محصولات فضای مجازی است.

وی در ادامه از رونمایی کتاب درسنامه مفتاح در قم با حضور حجت الاسلام محمدی نماینده ولی فقیه دانشگاه های کشور خبر داد و گفت: این کتاب در راستای آموزش معارف نماز در 14 درس و پنج هزار تیراژ است که رونمایی می شود.

حجت الاسلام کفیل ابراز داشت: از دیگر کتاب های که برای رونمایی در نظر گرفته شده تفسیر آیات نماز است که بیش از 120 آیه از آیات نماز در این کتاب تفسیر و دسته بندی شده است.

رئیس مرکز تخصصی نماز کشور اذعان داشت: همچنین کتاب از من به من نزدیک تر، خانه بهشت و منبر محراب از دیگر کتاب هایی است که رونمایی می شوند.

وی در پایان گفت: این کتاب ها از سوی ناشران ستاد اقامه نماز کشور و به درخواست ستاد اقامه نماز منتشر می شود.