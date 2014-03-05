شهرداری ورامین در یک قدمی قهرمانی لیگ برتر تکواندو/ خیز شاگردان خانلرخانی برای تصاحب اولین جام قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم و سیزدهم لیگ برتر تکواندو در حالی فردا در خانه تکواندو تهران پیگیری می شود که تیم شهرداری ورامین برای قهرمانی در لیگ فقط به یک امتیاز از سه دیدار پیش رو نیاز دارد و با توجه به عزم جدی شاگردان پیام خانلرخانی قهرمانی این دوره لیگ برتر تکواندو دور از دسترس نیست.

آنچه شانس تیم شهرداری ورامین را بالاتر می برد حریفان این تیم در هفته دوازدهم وسیزدهم است، جایی که شاگردان خانلرخانی مربی تیم ملی تکواندو ایران باید به مصاف شرکت حفاری و جوانه برود و با توجه به نتایج این دو تیم در یازده هفته گذشته، پیروزی شهرداری ورامین در دو دیدار پیش رو امری قابل پیش بینی است.

تیم تکواندو شهرداری ورامین که در فصل گذشته رقابت ها و در اولین حضور خود توانست با پیام خانلرخانی سرمربی جوان خود به مقام نائب قهرمانی دست پیدا کند، امسال با جذب بازیکنان مطرح و ملی پوش به چیزی جز قهرمانی فکر نمی کند و با توجه به اینکه شهرداری ورامین اکنون در صدر جدول لیگ قرار دارد ، قهرمانی فصل دور از دسترس بازیکنان پیام خانلرخانی نیست.

شهر‌داري ورامين در دومین حضور خود در مسابقات تکواندو کشور با به خدمت گرفتن سجاد مرداني و علي شاكري در کنار بهنام اسبقی و محمد خمسه از قهرمانان جهان سعي دارد با قدرت بيشتري وارد ليگ شود به طوری که سرمربی تیم شهرداری از اکنون، قهرمانی را تنها هدف این تیم در مسابقات لیگ امسال معرفی کرده است.

پیام خانلرخانی پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری ورامین در دوازدهمین دوره لیگ برتر تکواندو با آمادگی کامل حضور پیدا کرده است و به چیزی جز قهرمانی فکر نمی کند.

سرمربی تیم شهرداری ورامین افزود: تيم تكواندو شهرداري ورامين در يازدهمين دوره مسابقات ليگ برتر جام خليج فارس،‌ تنها با يك امتياز اختلاف نسبت به قوامين ناجا مقام نايب قهرماني را به دست آورد كه در مسابقات سال جاري با استفاده از برترين تكواندوكاران كشور،‌ به دنبال تصاحب كاپ قهرماني خواهد بود.

وی بیان داشت: سطح مسابقات لیگ تکواندو بسیار بالاست و طبق برنامه ریزی صورت گرفته باید تیمها در همه بازی ها بهترین مبارزات خود را به نمایش بگذارند تا مدعی کسب عنوان قهرمانی باشند.

تیم شهرداری ورامین که اکنون نائب قهرمانی جام باشگاههای آسیا را یدک می کشد، مصمم است تا با قهرمانی در لیگ برت انتقام شکست از دانشگاه آزاد اسلامی در فینال جام باشگاه های آسیا را بگیرد.

هفته دوازدهم:

سلحشور - شهرداری شهر انديشه

پاس قوامين - دانشگاه آزاد

جوانه - استيل البرز

شهرداری ورامين - شركت ملی حفاری

هفته سیزدهم:

استيل البرز - شهرداری شهر انديشه

سلحشور - دانشگاه آزاد

شهرداری ورامين - جوانه

ملی حفاری ايران - پاس قوامين