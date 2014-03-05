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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۴۳

دراولین روز هفته احسان و نیکوکاری/

جشن نیکوکاری در 120 پایگاه دانش‌آموزی طبس برگزار شد

جشن نیکوکاری در 120 پایگاه دانش‌آموزی طبس برگزار شد

طبس - خبرگزاری مهر: همزمان با اولین روز از هفته احسان و نیکوکاری مراسم جشن نیکوکاری در 120 پایگاه دانش آموزی شهرستان طبس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رفیعی مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان طبس صبح چهارشنبه در مراسم جشن نیکوکاری که در دبیرستان سمیه طبس انجام شد، گفت: 120 آموزشگاه سطح شهرستان امروز در جشن نیکوکاری شرکت نمودند که کمکهای جمع آوری شده از این محل در اولین فرصت بین دانش آموزان نیازمند و ایتام توزیع خواهد شد.

رفیعی افزود: 220 پایگاه بسیج اداری، کارگری، محلات، شهری و روستایی نیز در برگزاری جشن نیکوکاری در سطح شهرستان از فردا در این جشن سهیم خواهند شد.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته احسان و نیکوکاری و تشکیل کمیته امداد به فرمان امام خمینی(ره) گفت: تقویت فرهنگ انفاق و نیکوکاری از مهمترین اهداف برگزاری جشنواره احسان و نیکوکاری است و همه  باید تلاش کنیم تا نوعدوستی و شادی و نشاط را در جامعه گسترش دهیم.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان طبس افزود: برای آشنایی دانش آموزان با انفاق دو هزار و 200 کارت هدیه دانش آموز در مدارس توزیع شده و جشنواره نیکوکاری در سه روز متوالی همزمان با سراسر کشور در طبس برگزار می‌شود.

رئیس کمیته امداد طبس تصریح کرد: امسال با برنامه ریزی بسیار خوب انجام شده ، بسیج سازندگی سپاه پاسداران، اداره آموزش و پرورش و کانونهای فرهنگی هنری به یاری کمیته امداد و محرومین می شتابند تا در آستانه  سال جدید هدایای مردمی دراسرع وقت به دست نیازمندان برسد و مردم نوعدوست شهرستان همچون همیشه شادیهایشان را با هم قسمت کنند.

 

 

کد مطلب 2249746

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