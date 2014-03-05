به گزارش خبرنگار مهر، احمد رفیعی مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان طبس صبح چهارشنبه در مراسم جشن نیکوکاری که در دبیرستان سمیه طبس انجام شد، گفت: 120 آموزشگاه سطح شهرستان امروز در جشن نیکوکاری شرکت نمودند که کمکهای جمع آوری شده از این محل در اولین فرصت بین دانش آموزان نیازمند و ایتام توزیع خواهد شد.

رفیعی افزود: 220 پایگاه بسیج اداری، کارگری، محلات، شهری و روستایی نیز در برگزاری جشن نیکوکاری در سطح شهرستان از فردا در این جشن سهیم خواهند شد.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته احسان و نیکوکاری و تشکیل کمیته امداد به فرمان امام خمینی(ره) گفت: تقویت فرهنگ انفاق و نیکوکاری از مهمترین اهداف برگزاری جشنواره احسان و نیکوکاری است و همه باید تلاش کنیم تا نوعدوستی و شادی و نشاط را در جامعه گسترش دهیم.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان طبس افزود: برای آشنایی دانش آموزان با انفاق دو هزار و 200 کارت هدیه دانش آموز در مدارس توزیع شده و جشنواره نیکوکاری در سه روز متوالی همزمان با سراسر کشور در طبس برگزار می‌شود.

رئیس کمیته امداد طبس تصریح کرد: امسال با برنامه ریزی بسیار خوب انجام شده ، بسیج سازندگی سپاه پاسداران، اداره آموزش و پرورش و کانونهای فرهنگی هنری به یاری کمیته امداد و محرومین می شتابند تا در آستانه سال جدید هدایای مردمی دراسرع وقت به دست نیازمندان برسد و مردم نوعدوست شهرستان همچون همیشه شادیهایشان را با هم قسمت کنند.