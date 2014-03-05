مینی تیوبر سیب زمینی در اردبیل تولید شد/ تامین بذر پایه سیب زمینی کاران

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عبدایمانی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از سایت تولید این محصول در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بذر مینی تیوبر می تواند بذر پایه سیب زمینی کاران را تامین کرده و کشور را از واردات بذر سیب زمینی بی نیاز کند.

وی تاکید کرد: نزدیک به شش رقم از این محصول برای ثبت معرفی شده است و استان اردبیل برای اولین بار توانست این محصول را از کشت گلخانه ای در سیستم هوا کشت تولید کند.

عبدایمانی با بیان اینکه سیب زمینی بعد از ذرت و گندم مهمترین محصول کشاورزی در دنیا محسوب می شود، اضافه کرد: تولید این محصول گام بلندی در توسعه تولید سیب زمینی استان اردبیل است.

وی اضافه کرد: در تامین بذر وارداتی بیم از بیماری و آلودگی بذر وجود داشت که با تامین بذر در داخل کشور نیاز سیب زمینی کاران به صورت کامل تامین خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: در اجرای این طرح یک میلیارد ریال اعتبار دولتی در نظر گرفته شده و با همکاری بخش خصوصی تولید بذر به مرحله عملیاتی رسیده است.

وی با بیان اینکه استان اردبیل از قطب های تولید سیب زمینی کشور محسوب می شود، اضافه کرد: پس از این علاوه بر صادرات سیب زمینی می توان زمینه صادرات بذر سیب زمینی را نیز از این استان فراهم کرد.