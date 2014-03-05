به گزارش خبرگزاری مهر در قم، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم به مسائل روز اشاره کرد و گفت: برخی هنوز گویا ماهیت آمریکا و غرب را نشناختهاند و شیفته آنها هستند در حالی اگر به پرونده و عملکرد آنان نگاه کنند دست از شیفتگی برمیدارند.
وی با بیان اینکه آنها حیات خود را در ناامنی میدانند تا بتوانند سلاحهای خود را بفروشند و سرمایه ملتها را غارت کنند، تصریح کرد: آنها منطقه ما را ناامن کردهاند، در سوریه، مصر، عراق، پاکستان، بحرین و یمن جنگ و درگیری ایجاد کردهاند و حالا به اوکراین رسیدهاند و ممکن است این کشمکش به یک جنگ جهانی تبدیل شود.
استاد برجسته حوزه با تاکید بر اینکه آنها در آمریکای جنوبی و قاره آفریقا نیز ناامنی درست کردهاند، اظهار داشت: مسلمانان بیگناه در مقابل چشم افسران و سربازان غربی و فرانسوی از سوی مسیحیان متعصب کشته و آواره میشوند و آنها هم تماشا میکنند و صدایی از آنان در نمیآید.
وی افزود: ما یک قاچاقچی مواد مخدر را اعدام میکنیم، داد کنگره و مقامات آمریکا به آسمان میرود و میگویند حقوق بشر در ایران نقض شد، اما این همه کشتار با چراغ سبز آنها انجام میشود.
آیت الله مکارم شیرازی افزود: متاسفانه با این کارنامه و پرونده سیاه هنوز برخی اینها را نمیشناسند؛ هر کجا ناامنی است غربیها به ویژه آمریکاییها حضور دارند.
انتقاد از ترویج خرافات
وی در ادامه از ترویج خرافات در برخی کتابها انتقاد کرد و گفت: اخیرا یک مشت کتابهایی برای برآمدن حاجات منتشر و از فروش آنها درآمدی کسب میکنند، مردم مراقب باشند بسیاری از این کتابها مملو از خرافات است.
این مرجع تقلید شیعیان افزود: در یکی از این کتابها که در نامهای به ما منتقل کرده بودند آمده است که هرکس هفت روز روزه بگیرد و فلان آیه قرآن را فلان مقدار تکرار کند و فلان اذکار را بگوید روز هفتم فردی از در وارد میشود و کیسهای در دست دارد که 15 سکه در آن است که هرچه مصرف کند تمام نمیشود.
آیت الله مکارم شیرازی بر ضرورت هوشیاری و مراقبت مسئولان و مردم در برابر این گونه خرافات تاکید کرد و گفت: باید مردم را توجه داد اگر دعا و توسل میخواهند به مفاتیح الجنان، مفاتیح نوین، زادالمعاد مرحوم علامه مجلسی و دیگر کتب معتبر مراجعه کنند، نه یک مشت کتب مملو از خرافات.
وی با بیان اینکه جلوی خرافات باید گرفته شود، خاطرنشان کرد: کتب مشکوک باید برچیده شود و اصلا از سوی مسئولان و ارشاد اجازه چاپ و انتشار آنها داده نشود چراکه باعث بدبینی مردم به دین و مذهب میشود.
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