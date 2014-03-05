به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه ویژه نوبهار به تهیه کنندگی امیرعباس حدسنی به مدت 150 دقیقه از 28 اسفند 92 با بخشهای مختلف ویژه نوروز به استقبال بهار خواهد رفت.

این برنامه از ساعت 21:30 الی 00:00 و برای تحویل سال 510 دقیقه با همین ویژه برنامه از ساعت 17:30 تا 02:00 بامداد سال نو برای مخاطبان آمریکا، اروپا و آسیا برنامه پخش خواهد کرد.

برنامه با اجرای مسعود روشن پژوه، حسین رفیعی، سیدعباس سجادی و سیده فتانه سجادی شامل آیتمهای دعوت از هنرمندان بازیگر و خواننده بنام کشور و همچنین ارتباط با ایرانیان خارج از کشور برای پیامهای نوروزی، ارتباط زنده با مشهد، شیراز و مراکز استانهای کشور خواهد بود.

ایام نوروز تحت عنوان بهار در جام جم از گروه اجتماعی و خانواده با مضمون ارتباط با برنامه راهیان نور، ارتباط با دفاتر خارج از کشور، پخش پلی بک های خارج از کشور و همچنین کلیپ نوروزی (سنتی، فولکلور پاپ ) ارائه برنامه خواهند کرد تاریخ پخش این برنامه از اول تا سیزدهم فروردین به صورت روزانه است.

پلی بک های خارج از کشور کاری است از گروه ارتباطات امور ایرانیان خارج از کشور با مضمون ضبط برنامه های پیامهای بهاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور ، ضبط پیامهای نوروزی سفرا در خارج از کشور، جشن های نوروزی ایرانیان در خارج از کشور و پخش این آیتمها در نوروز است.

برنامه روشنای نوروز 93 از ابتدای فروردین تا نیمه فروردین از گروه معارف و اندیشه دینی به صورت زنده و مستقیم از یکی از شهرهای کشور با اجرای سیدکمال هاشم زاده و محسن افکاری برنامه اجرا خواهد کرد و در ایام سالروز شهادت حضرت زهرا (س) گروه ویژه برنامه های در دست تهیه دارد.

برنامه فراق خورشید ویژه شب شهادت در قالب یک برنامه 90 دقیقه ای و برنامه روشنای نوروز به مدت 70 دقیقه در روز شهادت و به صورت زنده در طول روز شهادت تقدیم به علاقمندان می شود.

پیام بهاری با مضمون انعکاس پیام مقام معظم رهبری در قالب سه برنامه 15 دقیقه ای از گروه سیاسی ویژه نوروز از اول تا سوم فروردین تهیه و پخش می‌شود.