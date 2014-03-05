جاده شهرک مهر اسلامشهر به زودی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه مسکن مهر ضیاآباد اسلامشهر در مسجد امام (ره) و در جمع ساکنان این شهرک، اظهار داشت: اعتراض و انتقاد حق شماست، البته باید رعایت انصاف و عدالت را نیز داشت، زحمات و خدمات و تلاشهای صورت گرفته در این منطقه از سوی تعاونیها و پیمانکاران طرح را هم نباید نادیده گرفت.
وی تاکید کرد: هم اکنون در حال پیگیری مسائل و مشکلات پروژههای مسکن مهر هستیم و هر هفته جلساتی را با دستگاههای مختلف اجرایی و تأثیرگذار در مسکن مهر داریم که با حضور مدیران کل برگزار میشود.
این مسئول افزود: برخی از مشکلات مسکن مهر به وزارت راه و شهرسازی بر می گردد که در تلاش هستیم آنها را برطرف کنیم اما بسیاری از مسائل مربوط به عدم همکاری و هماهنگی سایر وزارتخانه و نهادهای مربوط میشود.
مهرآبادی، تأمین زمین مورد طرح مسکن مهر، را بر عهده وزارت راه و شهرسازی دانست و اظهار داشت: برای احداث دو میلیون و 300 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور زمین تامین شده و تسهیلات بانکی مورد نیاز طرح هم از محل اعتبارات این وزارتخانه تامین و به نام متقاضیان در اختیار انبوهسازان قرار گرفته است.
رییس جمهور قبلی با 140 واحد پروژه پنج هزار واحدی را افتتاح کرد
مدیر کل مسکن و شهرسازی استان تهران نیز در این بازدید اظهار داشت: رییس جمهور قبلی با 140 واحد آماده بهره برداری پروژه پنج هزار واحدی مسکن مهر ضیاء آباد اسلامشهر را افتتاح کرد و این درحالیست که هنوز برخی از این واحدها تکمیل نشده متاسفانه عدم همکاری برخی از دستگاههای اجرایی و حاکمیتی شهرستان باعث شده که مشکلاتی در روند پیگیری و رفع مشکلات مسکن مهر به وجود آید.
فریبرز واحدی افزود: به جهت تسریع در اجرای طرحهای مسکن مهر، عمدتا پروژهها بدون مجوزهای نهایی از سوی شهرداریها البته در چارچوب رعایت مسائل فنی و شهرسازی احداث شده که با توجه به قوانین پرونده این طرحها به کمیسیون ماده 100 ارجاع و تعیین تکلیف میشود.
شایان ذکر است تا کنون دو گزارش کامل از روند مشکلات اهالی شهرک مهر اسلامشهر در خبرگزاری مهر درج شده است که تماس های مکرر شهروندان با خبرنگار مهر در اسلامشهر از برطرف شدن برخی از موانع حکایت دارد اما عدم تحویل این شهرک به شهرداری اسلامشهر، عدم احداث درمانگاه و پاسگاه نیروی انتظامی، نداشتن راه دسترسی مناسب به مرکز شهر برخی از مشکلات اساسی مسکن مهر اسلامشهر است که در زمان فرماندار سابق بیش از سه بار برای افتتاح آن مراسم برگزار کردند.
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