تمام نمایندگان برای پیشرفت فارس تلاش می کنند/ بودجه پزشک خانواده از علوم پزشکی تامین نشود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قادری پیش ازظهر چهارشنبه در نشست خبری وضعیت اعتبارات استان فارس در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر عملکرد چند ماهه مدیریت ارشد استان افزود: ممکن است نگاه سیاسی متفاوتی داشته باشیم و برخی از عزل و نصب ها را قبول نداشته باشیم اما برای پیشرفت استان تلاش می کنیم و هر جا که لازم باشد در کنار مدیران قرار داریم.

وی تصریح کرد: در بحث نفت و گاز و پتروشیمی و مباحث ملی پیگیری های مختلفی را انجام می دهیم و استاندار نیز در این خصوص همراهی لازم را دارد.

نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به اینکه استاندار فارس باید 10 تا 15 نفر را به عنوان مشاور در کنار خود داشته باشد تاکید کرد: فارس از جمله استانهایی است که وسعت و پتانسیل بسیار بالایی دارد و اگر قرار باشد شاهد توسعه و پیشرفت آن باشیم باید مشاورینی کارآمد در کنار استاندار فارس قرار گیرند.

وی یادآور شد: سد تنگ سرخ و منطقه ویژه دانشگاهی از جمله موضوعاتی بود که آن را پیگیری کردیم و باید نسبت به راه اندازی آنها هرچه سریعتر اقدام شود که در این میان باید توجه لازم به راه اندازی شهر سلامت نیز داشته باشیم.

قادری با بیان اینکه تمام دستگاهها و سازمانهای استان فارس باید در بحث توسعه و پیشرفت هماهنگ باشند افزود: همه باید کمک کنند تا مشکلات و مباحث مختلف حل شود. اما متاسفانه برخی از افراد و سازمانها چالش هایی را ایجاد می کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: با دستگاههای غیردولتی مذاکراتی را برای حضور در شیراز انجام می دهیم اما زمانی که نمایندگان این ارگانها به شیراز سفر می کنند شاهد اختلافاتی در این شهر هستیم که این موضوع عدم تمایل ارگانها به کار در شیراز را به همراه دارد.

قادری تاکید کرد: بحث خیرین باید در شیراز مورد توجه قرار گیرد و نباید اعتبارات خیرین را جایگزین بودجه دولتی کنیم.

وی ادامه داد: ساخت مدرسه وظیفه خیر نیست بلکه باید با استفاده از اعتبارات خیرین کارهای بزرگ باحمایت دولت انجام شود.

پزشک خانواده مورد تایید نیست

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر ناراحتی مردم از اجرای طرح پزشک خانواده در شیراز گفت: بارها از اجرای این گونه طرح پزشک خانواده در استان فارس ایراد گرفتیم و انتقادات خود را نیز مطرح کردیم چرا که اگر قرار است این طرح در استان فارس اجرا شود باید بودجه مناسب نیز به آن اختصاص داده شود نه اینکه از بودجه علوم پزشکی صرف این طرح کنیم.

قادری تاکید کرد: اجرای طرح پزشک خانواده برای پزشکان عمومی خوب است چرا که حقوق ماهیانه ای برای آنها در نظر گرفته شده و احتیاجی نیست پزشکان عمومی به روستاها بروند اما در عین حال قدرت مانور از مردم گرفته شده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به بودجه های استان تصریح کرد: 108 میلیارد تومان برای پروژه قطار شهری شیراز اعتبار دارد و از لحاظ اعتبارات عمرانی نیز استان فارس رتبه دوم کشور را دارد. در اعتبارات ماده 180 نیز رتبه دوم هستیم و در کل این دو بخش 604 میلیارد تومان اعتبار به استان فارس در لایحه داده شده است.

قادری ادامه داد: در اعتبارات نفت و گاز نیز با 214 میلیارد تومان رتبه سوم کشور را داریم و همچنین در بحث حضرت شاهچراغ (ع) نیز 220 میلیارد تومان رد دیون گذاشته شده است.