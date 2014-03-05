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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۴۷

ظریف در ژاپن:

احتمال مشارکت ژاپن در صنعت هسته ای ایران/ این مذاکرات فرصت جلب اعتماد ملت ایران است

احتمال مشارکت ژاپن در صنعت هسته ای ایران/ این مذاکرات فرصت جلب اعتماد ملت ایران است

وزیر امور خارجه با اشاره به مذاکرات ایران و 1+5 حفظ احترام و شان ملت ایران را بعنوان اصل مهم، مورد تاکید قرار داد و گفت: این مذاکرات فرصت جلب اعتماد ملت ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه کشورمان پیش از ظهر امروز طی سخنرانی در کیدانرن (فدراسیون تجاری ژاپن) رویکرد سیاست خارجی و اقتصادی ایران را تشریح کرد.

وی با اشاره به روابط خوب و سنتی ایران و ژاپن گفت: ژاپن همواره یک دوست نزدیک ایران بوده است.ژاپن همواره درک بهتری از واقعیات و تحولات در ایران داشته است و بر این مبنا تقویت و گسترش هرچه بیشتر در روابط دوجانبه امکان پذیر ، و زمینه ها و چشم انداز همکاریهای وسیع تر منطقه ای و بین المللی روشن و مثبت است.

وزیر خارجه ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه های نفت و گاز و جایگاه منطقه ای ایران و همچنین برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد و خاطر نشان ساخت ظرفیتهای بسیار زیادی برای گسترش روابط فراهم است و دولت ایران هیچگونه مانعی برای روابط با ژاپن را ندارد.

وی در این سخنرانی رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به مذاکرات هسته ای را تشریح کرد و گفت: بر اساس توافق ژنو و برنامه اقدام مشترک گام نهایی شامل همکاری در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است و بر این اساس مشارکت ژاپن در صنعت هسته ای ایران نیز فراهم خواهد شد.

وزیر خارجه خاطر نشان کرد: با اشاره به تلاش برخی کشورها برای ایجاد تردید و بحران در زمینه فعالیت هسته ای ایران تصریح کرد: ایران هیچگاه به دنبال استفاده غیر صلح آمیز از انرژی هسته ای نبوده است و این تبلیغات غیر واقعی و بحران ساز به تحریمهای ظالمانه و به عدم اعتماد متقابل منجر شده است.

ظریف با تاکید به اینکه تحریمها اراده ملت ایران برای دستیابی به تکنولوژی هسته ای را مصمم تر کرده و به فضای بی اعتمادی دامن زده است.

وزیر امور خارجه کشورمان انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92و مشارکت بالاتر از 70 درصد مردم ایران در انتخابات را ایجاد فرصت کم نظیر و تاکید ملت ایران برای ادامه راهی که انتخاب کرده است برشمرد.

وزیر امو رخارجه کشورمان در این سخنان تصریح کرد : ما نسبت به حل موضوع هسته ای مصمم هستیم و دلیل آن نیز این است که جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته ای نبوده است و به آن نیاز ندارد و از نظر ما اثبات صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران چندان پیچیده نیست.

وی خاطر نشان کرد: ما مذاکرات با 1+5 را شروع کرده ایم و به این مذاکرات متعهد هستیم و برای رسیدن به راه حل نهائی مصمم هستیم.

ظریف حفظ احترام و شان ملت ایران را بعنوان اصل مهم، مورد تاکید قرار داد و گفت: این مذاکرات فرصت جلب اعتماد ملت ایران است.

وزیر امور خارجه با اشاره به تلاش هایی برای تداوم فشار و ادامه گسترش تحریم علیه ایران، اضافه کرد: عدم همراهی با سیاست غلط یک پیام روشن به کسانی است که به دنبال ادامه راههای اشتباه گذشته هستند. باید همه تلاش کنیم و نشان دهیم که راههای تعامل بهتر جهانی وجود دارد.

کیدانرن فدراسیون شرکتهای بزرگ صنعتی ژاپن می باشد که از فدراسیون آهن و فولاد، نفت، تولید برق، خودرو سازان، کشتی سازی، صنایع شیمیایی تشکیل شده، موسسات مالی و بانک ها نیز از اعضای این نهاد اقتصادی می باشد که در سال 1946 تاسیس شده 1300 شرکت در آن عضویت دارند.

کد مطلب 2249764

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