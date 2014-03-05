لیگ سراسری هفت سنگ کشور با نائب قهرمانی بانوان تکابی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت مسابقات هفت سنگ قهرمانی بانوان کشور با شرکت هفت تیم از هفت استان کشور به میزبانی بندرعباس برگزار شد که تیم هفت سنگ بانوان تکاب به نمایندگی از استان آذربایجان غربی با چهار برد و دو باخت توانست نائب قهرمان این دور از مسابقات شود.

این مسابقات با همکاری فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی برگزارشد و هدف از آن معرفی این بازی ها و نیز تلاش برای ثبت ملی بازی هفت سنگ است.

تیم هفت سنگ تکاب با حضور زهرا و فریبا محمدی، طیبه اجاقی، اعظم موسوی، خاطره لطیفی و آی سودا بامزر به سرپرستی شهربانو نوری و مربیگری رعنا بابایی در نخستین دوره لیگ هفت سنگ کشور شرکت کرده بود.

تیم هفت سنگ بانوان وآقایان تکاب پیش از این به مقام نخست مسابقات هفت سنگ قهرمانی آذربایجان غربی نیز رسیده بود .