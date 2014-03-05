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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۱۴

حجت الاسلام مستاجران:

300 دانشجوی دانشگاههای لرستان به حج عمره مشرف می شوند

300 دانشجوی دانشگاههای لرستان به حج عمره مشرف می شوند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول شورای هماهنگی عمره و عتبات دانشگاههای استان لرستان از اعزام 300 دانشجوی این استان به حج عمره خبر داد.

حجت الاسلام مهدی مستاجران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 300 دانشجو دانشگاههای استان لرستان به حج عمره مشرف می شوند.

وی بیان داشت: این تعداد دانشجو مربوط به کل دانشگاههای استان مانند دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه لرستان، دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی است.

مسئول شورا هماهنگی عمره و عتبات دانشگاههای استان لرستان ادامه داد: این تعداد شامل دانشجویان، مسئولین و عوامل کارونها و دست اندرکاران حج استان هستند.

حجت الاسلام مستاجران با بیان اینکه در این راستا اولین کارگاه یک روزه آموزشی قبل از سفر عمره دانشگاهیان برگزار می شود گفت: زمان برگزاری این کارگاه روز جمعه 16 اسفند ماه امسال است.

وی تصریح کرد: این کارگاه آموزشی ساعت 10 صبح زمان یاد شده و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برگزار می شود.

کد مطلب 2249780

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