300 دانشجوی دانشگاههای لرستان به حج عمره مشرف می شوند

حجت الاسلام مهدی مستاجران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 300 دانشجو دانشگاههای استان لرستان به حج عمره مشرف می شوند.

وی بیان داشت: این تعداد دانشجو مربوط به کل دانشگاههای استان مانند دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه لرستان، دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی است.

مسئول شورا هماهنگی عمره و عتبات دانشگاههای استان لرستان ادامه داد: این تعداد شامل دانشجویان، مسئولین و عوامل کارونها و دست اندرکاران حج استان هستند.

حجت الاسلام مستاجران با بیان اینکه در این راستا اولین کارگاه یک روزه آموزشی قبل از سفر عمره دانشگاهیان برگزار می شود گفت: زمان برگزاری این کارگاه روز جمعه 16 اسفند ماه امسال است.

وی تصریح کرد: این کارگاه آموزشی ساعت 10 صبح زمان یاد شده و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برگزار می شود.