5 دولت آینده هم گرفتار مسکن مهر هستند/ حمایت مالی وزارت راه از شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندي در همايش معاونان عمراني استانداري ها در وزارت كشور با اعلام اينكه حمايت مالي، اداري، آموزشي و فني از شهرداريها دردستور كار وزارت راه و شهرسازي قرار دارد اظهار داشت: آنچه در قبال اين حمايت ها براي ما اهميت دارد حفظ حقوق شهروندي از سوي نهادهايي مانند شهرداري است تا جاييكه به هيچ عنوان زير موضوعي به نام تبديل شدن كميسيون ماده پنج به محلي براي درآمد شهرداري ها نخواهيم رفت. چرا كه به مصلحت دولت و شهروندان نيست.

وي با بيان اينكه استقلال مالي شهرداريها تقريبا غير ممكن است و در كمتر كشوري وجود دارد افزود: در كشورهاي پيشرفته بخشي از ماليات ملي به صورت هدفمند در اختيار شهرداري‌ها قرار مي گيرد تا در اموري كه برنامه ريزي شده است هزينه شود.

وزير راه و شهرسازي ضمن انتقاد از اختصاص بخشي از مالياتها به استانداري‌ها ادامه داد: اين مالياتها بايد در اختيار نهادهاي محلي مانند شهرداريها قرار گيرد تا در اموري كه تعيين مي شود هزينه كنند نه اينكه استانداري ها كه ادامه دولت مركزي هستند آنها را در اختيار بگيرند.

آخوندي با اشاره به لزوم زيرسوال بردن فرضيه استقلال مالي شهرداري‌ها تصريح كرد: قبول دارم كه تخصيص بخشي از ماليات‌هاي ملي و حمايت مالي از شهرداري‌ها موضوع تازه اي نيست اما در چنين شرايطي بايد پرسيد تا كجا مي توان شيوه اداره دولتي را ادامه داد در حالي كه كاستيهاي آن را طي سالهاي گذشته مشاهده كرده ايم.

وي گفت: در حال حاضر اكثر افراد با افزايش قدرت شوراي شهر و شهرداريها مخالف هستند اما بايد كار را به تدريج از جايي شروع كنيم. هرچند قبول دارم كه در حال حاضر بخش اعظمي از شهرداري ها به دلايل مختلف آمادگي قبول اين مسئوليت را ندارند اما به مرور زمان بايد روي مباحث اين چنيني بحث و بررسي صورت گيرد.

وزير راه و شهرسازي در ادامه سخنانش با تاكيد بر اينكه هرگز نبايد در انجام امور مربوط به مسكن مهر و اتمام واحدهاي در دست احداث دلسرد شويم به لزوم توجه به جنبه هاي اجتماعي اين طرح اشاره كرد و اظهار داشت: معتقدم حداقل تا 5 دولت آينده نيز گرفتار موضوعات مربوط به طرح مسكن مهر خواهند بود.

وي با بيان اينكه براي انجام امور مربوط به طرح مسكن مهر جلسات مرتبي در وزارت راه و شهرسازي برگزار مي شود از معاونان عمراني استانداريها خواست با تشكيل منظم جلسات شوراي مسكن پيگير حل مسائل مربوط به طرح مسكن مهر باشند.

آخوندي ضمن موافقت با افزايش اختيارات شوراي مسكن استان‌ها افزود: در خصوص شورايعالي شهرسازي و معماري نيز معتقدم فرايندهاي بررسي و تاييد بايد در استانها انجام شود و شوراي عالي شهرسازي و معماري مهر تاييد آنها را بزند.

وي با تاكيد بر اينكه همه نهادهاي اجتماعي بايد در امور مربوط به مسائل شهري قرار گيرد، گفت: اگر چنين نهادهايي درگير مباحث شهري نشود شاهد اتفاقاتي نظير آنچه در 35 سال گذشته رخ داده است خواهيم بود. تا جايي كه به عنوان مثال جمعيت كلانشهري مانند مشهد به 3 ميليون نفر رسيده است و مساحت آن از 2 هزار هكتار به 29 هزار هكتار افزايش يافته است. در حالي‌كه 8 درصد حاشيه نشيني نيز به اين شهر اختصاص مي يابد.

وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه بايد براي شهرها طرح جامع حمل و نقل به نحوي تهيه شود كه با طرح جامع آن شهر متصل باشد، تصريح كرد: يكي از اقداماتي كه مي تواند از نتايج تشكيل وزارتخانه راه و شهرسازي محسوب شود تهيه طرح جامع حمل و نقل براي شهرهاي كشور است و از آنجايي كه حدود 40 درصد طرحهاي عمراني استاني در حوزه راه و شهرسازي قرار دارد معاونان عمراني استانداري‌ها مي‌توانند نقش بسزايي در تحقق هدف ياد شده ايفا كنند.

آخوندي با اعلام اينكه طرح جامع مسكن در حال به روز رساني است، افزود: اين طرح داراي نكات بسيار خوبي بود كه تحت تاثير مسكن مهر كنار گذاشته شد اما فكر مي كنم نتايج بررسي ها و بازنگري هاي آن از سال آينده به مرور منتشر شود.

وي با تاكيد بر اينكه تجهز منابع مالي بخش مسكن بايد متكي بر سيستم پس انداز باشد اظهار داشت: متاسفانه در 8 سال گذشته چنين القا شد كه براي خانه دار شدن نيازي به پس انداز نيست و همه نتايج اتكا به پول پرقدرت را مشاهده كرديم.

وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه سياست اين وزارتخانه گسترش راه آهن و آزاد راه ها با اتكا به فاينانس و حضور بخش خصوصي است ادامه داد: دربخش راه‌هاي اصلي و فرعي همچنان متكي به بودجه عمومي دولت هستيم و اميدواريم با بهبود وضعيت درآمدهاي دولت در سنوات آتي شاهد پيشرفت بيشتري در اين بخش باشيم.

آخوندي با بيان اينكه ارزش راه هاي ايران به 200 هزار ميليارد تومان مي رسد خاطر نشان كرد: در حال حاضر راهداري بيش از راهسازي براي ما اهميت دارد چرا كه بايد از سرمايه عظيم ساخته شده به خوبي حفاظت كنيم تا از بين نرود.