هنرمندان تایبادی با وجود بی مهری های مسئولین استوار ایستاده اند

حمزه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بسیارشنیده ایم که تایبادی ها می گویند ما در ته دنیا قرار داریم، محل تفریح نداریم، سینما نداریم، فرهنگسرای به درد بخور نداریم، بازارتجاری نداریم، فضای سبز امن و باصفا نداریم، آخرما هم شهروندانی هستیم که نیازهایی داریم و مسئولین باید جدی بگیرند.

وی افزود: برگزاری جشن ها یکی از حقوق این مردم است "صرف نظر از بازخورد محتوایی و فرهنگی کار که به نظر من 90 درصد برنامه هایی که ما و دیگران به نام کار فرهنگی انجام می دهیم چندان کارکرد مثبتی در اجتماع ندارند.

وی گفت: مگر شادی و نشاط و تفریح سالم یکی ازدستورات اکید پیامبر رحمت(ص) وائمه راستین (ع) نیست پس به چه دلیل به خواست مردم بی تفاوتیم، مگر متولیان "علی رغم تلاش فراوان درعرصه های ساخت و ساز "چه اقدام برجسته ای برای فضای تنفسی شهر و بهتر بگوییم برای ایجاد نمایی فرهنگی همراه باشور و نشاط و روحیه شاداب معنوی پیش بینی کرده اند.

لزوم تدوین برنامه ای برای استفاده از توان هنرمندان بومی

دبیر شورای فرهنگ عمومی تایباد اظهارکرد: آیا امروز تایباد را به عنوان شهر مواد مخدر و ناامن یا شهرخربزه یا شهری امن با مردمانی فرهیخته و مهمان نوازمی شناسند اگر می خواهیم حقیقت مردمان این سرزمین را بدانیم بهتراست با تعدادی از کسانی که به عنوان مهمان چند سالی در شهر ما زندگی کرده اند مصافحه و مصاحبه ای کنیم تا آنها خود بگویند تایباد آن شهری نیست که به ما گفته بودند، مردم تایباد بسیار خونگرم، مومن، مهمان نواز هستند ولی چرا پولهای هنگفت عوارض گمرک، خربزه و....صرف ساخت سینما، تئاتر ارزشی و هنرمندان بومی نمی شود.

وی بیان داشت : چرا با وجود داشتن سرمایه های عظیم هنری در بخش موسیقی، نمایش، تجسمی، شعر و ادب عکس و فیلم باید به خاطر بی پولی هنرمندان رو به تولید کارهای نازل هنری بیاورند.

آزاد گفت: بهتر نیست به جای ساخت المانهای بالای بیست میلیون درایام عید برای استفاده از توان نرم و فرهنگی هنرمندان بومی برنامه ای مدون داشته باشیم.

هنرمندان پیشکسوت تایباد در پی غفلت مسئولین خانه نشین شده اند

وی بیان کرد: باور من این است که با پتانسیل فعلی هنری تایباد می تواند درعرصه موسیقی ارزشی مقامی حرف اول را در دنیا بزند چرا که ما بزرگانی داریم که چون استاد نظرمحمدسلیمانی، سمندری، شریف زاده، گزیکی، ابراهیمی و.. این راه را تا اوج آن طی کرده اند اما امروز در پی غفلت مسئولین مالی و پشتیبانی شهر فراموش، خانه نشین و منزوی شده اند.

وی گفت: بله باید همه دست بدست هم بدهیم و از ظرفیت شاعران، نویسندگان، موسیقی دانان، فعالان عرصه نمایش و سینما به بهترین وجه استفاده کنیم.

آزاد گفت: اگر ما در شهرتایباد شاهد ساخت فیلم و نمایش " قربو و رمضو" هستیم یا "اخکوک دزدی" و "کدومکی" می سازیم بدانیم که چنین هنرمندانی در خیلی ازهمین شهرستانهای استان وجود ندارند و اگرصوت و نور و محتوای کارشان ضعیف است آنها مقصر نیستند، کسانی مقصرند که دارند اما نمی دهند چون دید فرهنگی ندارند.

گروه های نمایش و موسیقی تایباد به دلائل مالی انسجام دائمی ندارند

وی افزود: باورکنید صدها نفر امروز درم نازل به احترام هنرمند تایبادی فیلم های هنرمندان ما را می بینند و تحسین می کنند و می دانند که آنها با تمامی محرومیتها دست به چنین کارهای بزرگی می زنند اما قطعا نمی دانند فیلم "کدومکی" با صفر تومان بودجه ساخته شده است نمی دانند که به خاطرعدم حمایت مالی گروه های نمایش و موسیقی شهرستان انسجام دائمی ندارند.

وی تصریح کرد: هنرمندان هرازچند گاهی به احترام صاحب خانه در جشنواره یا اجرایی دور هم جمع می شوند و با این وجود نیز سال 92 شهرستان ما برای شرکت در جشنواره تئاتراستان 4 کارارزشی معرفی کرد و هنرمندان موسیقی ما در جشنواره انتظار بیش از4 رتبه برتر و برگزیده کسب کردند و دوتئاترارزشی توسط هنرمندان روی صحنه رفت و خیلی ها به خاطرنداری در حد نمایشنامه خوانی یا تمرین باقی ماند.

کمک مادی به فعالیت های هنری با بی تدبیری صرف می شود

آزاد گفت: امروز مردم هنرمند شهر را دوست دارند و به توان هنرمندشان ایمان دارند امروز وجود انجمنهای پویا و فعال عکاسان، سینماگران، شعر، داستان، موسیقی، نمایش، خوشنویسان و خبرنگاران نشان از همت بالای هنرمندانی دارد که در پس بی مهری ها استوار ایستاده اند و برای مردمان نیک سرزمینشان تلاش می کنند هرچند بی پول باشند در شهری که کم نیست زمینه کمک مادی به فعالیتهای هنری که متاسفانه صرف بی تدبیری برخی ها می شود.

وی گفت: باورکنیم مردم ما خوبند و هنرمندان ما نمونه اند و بی شمار برادری خود را ثابت کرده اند باورکنیم که ما مسئولین باید خودمان را با واقعیات جامعه تطبیق دهیم و درمرحله بعد چاره ای برای تقویت فرهنگ وهنر، نشاط و شادی مردم شهر بیندیشیم.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد افزود: اگر بودجه فرهنگی در اختیار شورای شهر، فرمانداری و یا سایر نهادهاهست باید اولویت بندی شود که صرف هنرمندان این شهر مظلوم کنند و به خاطر محدودیت های فرهنگی و تفریحی مردم مجبور نباشند سرمایه های خود را جمع کنند به امید اینکه بزودی انتقالی بگیرند و خانه و سرپناهی در مشهد یا تهران و یا تربت جام بخرند.

حمزه آزاد گفت: مسئولین و مامورین خدوم مجبور نباشند به خاطر فشار روانی واردشده برخانواده از جهت کمبود امکانات و فضاهای فرهنگی یا کار را و یا همسر و فرزندان را طلاق بدهند و این واقعیتی است که وجود دارد.

وی افزود : حضور هنرمندان تهرانی، هنرمندان سرشناس کشوری و یا ورزشکاران و نخبگان در هر زمینه ای به تایباد نه تنها "فاجعه"نیست بلکه اگر تنها یک هدف را به دنبال داشته باشد قطعا مبارک است و آن تایباد ریشه در اعماق تاریخ دارد و درخت فرهنگ و هنر آن پراست ازمیوه های بی نظیر که نمونه آن در دنیا وجود ندارد، مردم تایباد بسیار خونگرم و مهمان نواز اند" و اینگونه است که مردم ما و جوانان ما خود را باور می کنند.

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گفتگو : اویس چهاریاری