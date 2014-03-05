واکنش ذوالانوار به مشکل اقتصادی در یکی از سازمانهای دولتی فارس/ ایران در فساد اداری رتبه بالایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذوالانوار ظهر چهارشنبه در نشست خبری آخرین وضعیت استان فارس و شهر شیراز در پاسخ به سوالی مبنی بر بروز اختلاس 12 میلیارد تومانی در یکی از سازمان های استان فارس تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت که بکار بردن برخی از کلمات نامناسب است چراکه اختلاس به معنی برداشتن پول و به جیب خود گذاشتن بوده، اما در این خصوص اختلاسی انجام نشده است.

وی ادامه داد: طبق گزارشی که به ما ارائه شده طی چهار سال به یک هزار و 200 نفر در دو بخش پولی پرداخت شده که یکی از آنها به عنوان اضافه کاری و دیگری به عنوان حق ماموریت است.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل قانونی باعث شده واقعیت ها با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، یادآور شد: طبق قانون هر کارمند بیش از 15روز در ماه حق ماموریت ندارد که این موضوع باعث بروز مشکلاتی در این سازمان شده است.

ذوالانوار افزود: سامانه این سازمان نتوانسته به خوبی ماموریت ها و اضافه کاری ها را مشخص کند و همین مشکل باعث بروز مشکلات بزرگ گردیده است.

وی تاکید کرد: در مرحله اول همه باید به دنبال پیدا کردن خلاءهای قانونی و نقطه شکست نظارتی باشیم، نه اینکه اگر مشکلی بوجود آمد همگان فشارهای مختلفی را وارد کنیم.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ایران در بحث فساد اداری دارای جایگاه مناسبی است، گفت: فساد اداری در ایران رتبه بالایی ندارد و در بحث سلامت اداری کشور ایران رتبه 38 جهان را دارا است، اما اگر یک عیب کوچک نیز پیدا شود، باید نسبت به آن رسیدگی شود و از طرفی قوانین را هم باید ساماندهی کنیم تا راه گریزی برای هیچکس وجود نداشته باشد.

ذوالانوار در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ارزش افزوده در استان فارس باید افزایش یابد، تصریح کرد: امروز 35 هزار میلیارد تومان استان تهران باید مالیات پرداخت کند. استان اصفهان نیز باید سه هزار و 500 میلیارد تومان مالیات بدهد و استان فارس نیز باید یک‌هزار و 200 میلیارد تومان مالیات واریز کند که این رقم نشان از سطح درآمدی مردم استان ها است.

وی ادامه داد: نبود ارزش افزوده و عدم توجه به این بخش مهم باعث گردیده سطح درآمدی استان فارس نسبت به دو استان دیگر کمتر باشد، در حالی که اگر کارخانه های فولاد و پتروشیمی ها در این استان به سرعت راه اندازی شده بود، امروز شاهد چنین گرفتاری هایی نبودیم.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید با راه اندازی کارخانجات و افزایش تولید به فکر افزایش ارزش افزوده در استان فارس باشیم که با توجه به وضعیت های این استان کار بسیار راحتی است.

ذوالانوار افزود: شهرداری و شورای شهر در بحث راه اندازی و تولید کارخانه ایران خودروی شیراز مشارکت و فعالیت قابل قبولی داشتند و درخواست ما از تمامی سازمان ها و ارگان ها نیز حضور و مشارکت برای افزایش ارزش افزوده در استان فارس است.