نرخ میوه در ایلام بالاتر از شهر تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید صبح چهارشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان اظهار داشت: در برخی اقلام، نرخ فروش میوه در ایلام بالاتر از شهر تهران است که عوامل و علت های این وضع باید از سوی کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کنکاش و بررسی شود.

وی بیان داشت: نیاز است همه روزه اکیپ‌های بازرسی مراکز عرضه مواد غذایی کالاهای اساسی مردم را مورد بازرسی قرار داده و با موارد تخلف برخورد کنند.

مروارید همچنین مقدار تولید مرغ ایلام را بیش از نیاز بازار استان عنوان کرد و از شرکت پشتیبانی امور دام خواست با رایزنی مسئولان استانهای همجوار زمینه ارسال مرغ تولیدی را به سایر مناطق کشور فراهم کند.

وی در ادامه به موضوع ذخيره‌سازي ميوه شب عيد، تأمين گوشت مرغ و گوشت قرمز مورد نياز و همچنين رفع مشكل كارخانجات آردسازي و نظارت بر تحويل نان با كيفيت به مردم اشاره و اعلام کرد: پرتقال و سیب شب عید نوروز به اندازه کافی تهیه و در سردخانه های استان ذخیره سازی شده است.

وی بیان کرد: در آستانه آغاز سال جدید به منظور تنظیم بازار، برگزاری نمایشگاه های بهاره در تمام شهرستان های استان برنامه ریزی شده که باید در پایش های مستمر این مراکز از عرضه کالاهای بی کیفیت و با قیمت های نامناسب جلوگیری کرد.