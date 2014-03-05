به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب جعفری در حاشیه جشن روز پرستار که به مناسبت ولادت حضرت زینب سلام الله علیها برای پرستاران البرزی پیش از ظهر چهارشنبه در کانون فرهنگی تربیتی امام علی علیه السلام کرج برگزار شده بود در جمع خبرنگاران به کمبودها و مشکلات حوزه پرستاری اشاره کرد و اظهار داشت: مهمرین مشکلات این حوزه کمبود نیرو و دریافتی های پرستاران است و خوشبختانه با تشکیل سازمان نظام پرستاری از سال 81 متوسط حقوق این قشر از جامعه از 135 هزار تومان به حدود یک میلیون و 200 هزار تومان رسیده که البته در مقایسه با سایر کارمندان دولت اندکی بهبود داشته است.

وی ادامه داد: مهمترین مطالبه پرستاران تعرفه گذاری خدمات پرستاری است که امید است با اجرای آن علاوه بر بهبود دریافت ها وضعیت اضافه کاری و شیفت های پرستاران نیز بهبود یابد و دیگر پرستاران نیاز به اضافه کاری اجباری نداشته باشند.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور با بیان اینکه در حال حاضر با کمبود تعداد نیرو در این بخش برخی از پرستاران مجبور به انجام اضافه کاری هستند،‌ گفت: طی جلسات انجام شده با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از دو سال گذشته ظرفیت پذیرش دانشجویان این حوزه افزایش یافته است و در تصمیمی دیگر قرار است در کوتاه مدت برای جبران این کمبود نیرو از دانشجویان ترم چهار به بالا نیز در کنار پرستاران استفاده کنیم.

جعفری اعلام کرد: در حال حاضر 150 هزار پرستار در کشور شاغل هستند و به 150 هزار نیروی دیگر برای رسیدن به استانداردهای کشور نیازمندیم و امید می رود با افزایش پذیرش دانشجویان کاهش ساعت کاری و بازنشستگی پیش از موعد که یکی از لایه های قانون ارتقا بهره وری است را شاهد باشیم.

وی در ادامه به قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اشاره و تصریح کرد: با تعرفه گذاری خدمات، پرستاران نیز همانند سایر گروه های پزشکی به ازای خدماتی که ارائه خواهند کرد تعرفه دریافت می کنند.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور افزود: برای 550 خدمت پرستاری تعرفه در نظر گرفته شده است که امید می رود با همکاری بیمه های در پرداخت آنها حقوق این قشر از جامعه حداقل به دو تا سه میلیون تومان در ماه برسد.

جعفری همچنین از رضایت پرستاران سراسر کشور از تشکیل معاونت پرستاری در وزارت بهداشت خبر داد و گفت: خوشبختانه با پیگیری های انجام شده و به دلیل اینکه 60 درصد کادر درمانی مراکز بهداشتی درمانی را پرستاران تشکیل می دهند معاونتی مستقل به نام معاونت پرستاری در وزارت بهداشت تشکیل شد.

وی تاکید کرد: تلاش داریم با همگرایی و وحدت بیشتر در این معاونت گام های موثری در جهت رسیدگی به امورات صنفی پرستاران برداریم.