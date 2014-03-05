توجه به پیوست های فرهنگی و زیست محیطی در البرز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش علمی شهر سالم صبح چهارشنبه با حضور استاندار البرز معاونین استاندار و بسیاری از مدیران استانی و شهرستانی در باشگاه میلاد شهرداری کرج برگزار شد.

سید طاهر طاهری در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طی بررسی های به عمل آمده همیشه به دستگاههای اجرایی تاکید کرده ام که هیچ طرحی بدون در نظر گرفتن پیوست های زیست محیطی به اجرا در نیاید.

طاهری در ادامه با اشاره دیدار هیئت استانداران کشور با معاون رئیس جمهور و امضای تفاهم نامه "مسیر سبز، ساحل پاک" تصریح کرد: با امضای این تفاهم نامه وظیفه ای که بر دوش 6استاندار حاضر در جلسه بود سنگین تر می شود.

وی با اشاره به راهبردهایی دولت تدبیر و امید در البرز تاکید کرد: دولت تدبیر و امید از کلید خوردن طرح های با در نظر گرفتن پیوست های زیست محیطی حمایت می کند و در البرز نیز این رویکرد مورد توجه مدیران در این زمینه قرار گرفته است.

استاندار البرز در ادامه اظهار داشت: لزوم توجه به پیوست های فرهنگی و پیوست های زیست محیطی در اجرای طرح های اجرایی در سطح استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

طاهری در پایان یادآور شد: برای داشتن شهری سالم باید تلاش کرد، داشتن شهری سالم تنها با وجود منابع طبیعی و زیست محیطی میسر نیست و در کنار این منابع طبیعی و خدادادی داشتن روحیه شاداب و آرامش روان نیز بسیار حائز اهمیت است.