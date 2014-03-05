به گزارش خبرنگار مهر، سید علی میر محمدی مدیر موسسه هامین گستر آریا و برگزارکننده این کنسرت در ابتدای این نشست خبری گفت: نگرانی های هنرمندان و اهالی موسیقی نسبت به موسیقی مقامی و نواحی کشورمان کم نیست ولی متاسفانه بدنه دولتی توجه چندانی به این ماجرا نمی کند بنابراین ما به سهم خود تصمیم گرفتیم با برنامه ریزی که از این پس انجام خواهیم داد نسبت به معرفی این گونه موسیقایی در کشورمان گام هایی را برداریم.

به جای همدردی برنامه بدهید

وی با اشاره به برگزاری کنسرت مرتضی گودرزی در تالار رودکی ادامه داد: این سعادت را داشتیم که در این کنسرت از حضور هنرمند صاحب نام عرصه موسیقی مقامی استاد مرتضی گودرزی استفاده کنیم که نام این هنرمند به طور حتم برای علاقه مندان موسیقی نواحی به ویژه موسیقی شمال خراسان نام ارزشمندی است. مرتضی گودرزی از جمله هنرمندان و نوازندگان فعال موسیقی نواحی است که تاکنون در بسیاری از کشورها کنسرت متعددی را برگزار کرده و این برای اولین بار است که در کشورمان میزبان علاقه مندان موسیقی مقامی خواهد بود.

مدیر موسسه هامین گستر آریا با بیان اینکه این کنسرت اولین گام موسسه در برپایی رویدادهای دیگر عرصه موسیقی مقامی و نواحی کشورمان است، خاطرنشان کرد: تا به امروز که نزدیک به 9 ماه از تغییر دولت گذشته هنوز کار خاصی از سوی دولتمردان برای توجه به موسیقی به ویژه موسیقی نواحی انجام نگرفته است. این در حالی است که به نظر من موسیقی نواحی دیگر احتیاجی به همدردی ندارد چراکه هم در دولت قبلی و هم در دولت فعلی تنها چیزی که شنیدیم ابراز همدری با موسیقی نواحی بود در حالیکه دیگر وقت آن رسیده در این حوزه برنامه ریزی داشته باشیم.

برگزاری جشنواره موسیقی «مقام مقامی»

میرمحمدی در بخش دیگری از صحبتهای خود از شکل گیری یک جشنواره خصوصی در زمینه موسیقی نواحی در سال آینده خبر داد و گفت: مبنای کاری ما این است که از سال آینده با برنامه ریزی هایی که صورت می گیرد فستیوال مستقلی در حوزه موسیقی مقامی شکل بگیرد که در آن بتوانیم با دعوت از اساتید و هنرمندان شاخص این عرصه جشنواره ای کاملا خصوصی را در تالار وحدت برگزار کنیم.

وی افزود: تصمیم داشتیم که این جشنواره را در سال جاری برگزار کنیم اما متاسفانه وقتی دیدیم اغلب هنرمندان بزرگ موسیقی نواحی ما به جای ایران دائم در کشورهای دیگر کنسرت می دهند و اینجا برای مسوولان اهمیتی ندارد که در خارج از کشور بیشتر از ما به موسیقی نواحی اهمیت می دهند. ما مجبور شدیم به خاطر وقتی که در اختیار داشتیم در سال آینده نسبت به برگزاری جشنواره که با عنوان «مقام مقامی» شکل خواهد گرفت، اقدام کنیم.

مدیرموسسه هامین گسترآریا در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: نگرانی های زیادی در عرصه موسیقی نواحی وجود دارد اما ما طی این سالها شاهد مصاحبه‌ها و گفتگوهای مختلفی بودیم که فقط با این جریان ابراز همدردی می کنند. به هر حال این آرزوی من است که کلیدهایی که قرار است قفل ها را باز کند زودتر این کار را انجام دهند.

میر محمدی افزود: هدف ما بسط و گسترش جشنواره های غیر دولتی در عرصه فرهنگ و هنر است. ما امیدی هم به حمایت های مالی دولتی و برنامه ریزی بخش دولتی در این زمینه نداریم فقط از آنها می خواهیم در روند به نتیجه رسیدن اهدافمان در حوزه اداری با ما همکاری کنند.

روایت فارسی از موسیقی شمال خراسان

مرتضی گودرزی نوازنده موسیقی مقامی کشورمان هم در این نشست با انتقاد از کم توجهی رسانه ها به جریان موسیقی اقوام ایران گفت: حضور کم تعداد خبرنگاران در این نشست رسانه ای که به گمانم جزو معدود نشست های خبری هنرمندان موسیقی نواحی برای برگزاری کنسرت است به خودی خود موید بی توجهی محض به اشاعه موسیقی نواحی است چرا که ما در روزها و هفته‌های قبل شاهد بودیم که رسانه ها از برگزاری نشست رسانه ای یا کنسرت خوانندگان پاپ با چه شور و اشتیاقی حضور پیدا می کردند. به هر حال امیدوارم چنین فضاهایی هرچه زودتر گسترده تر شود که موسیقی نواحی در کشورمان دیگر احساس تنهایی نکند و به جای برگزاری کنسرت های مختلف در کشورهای مختلف در ایران شاهد برپایی رویدادهای مختلف موسیقی نواحی باشیم.

گودرزی درباره جزییات این کنسرت گفت: پایه اساسی این کنسرت با توجه به حوزه تخصصی ام موسیقی شمال خراسان خواهد بود و همانطور که علاقه مندان موسیقی نواحی آگاه هستند اساس سازبندی موسیقی شمال خراسان دو تار است که من در این کنسرت روایتگر آثار خواهم بود. البته ما تا به امروز از موسیقی شمال خراسان آنچه بیشتر شنیدیم براساس زبان های کردی و ترکی بوده است اما آنچه من تصمیم گرفتم دراین کنسرت ارائه دهم روایت فارسی از موسیقی خراسان است که می تواند طبف بیشتری از مخاطبان را به سمت خود جلب کند.

چرا در ایران کنسرت برگزار نکردم

وی ادامه داد: روایت فارسی از موسیقی شمال خراسان روایتی است که به نظرم جایش در این نوع موسیقی خالی بود ضمن اینکه من همواره دوست دارم به دلیل جذب تعداد بیشتری از مخاطبان موسیقی این منطقه دست به روایت های متفاوت در عین رعایت چارچوب های موسیقایی بزنم تا هنر هنرمندان بزرگی چون حاج قربان و سایر اساتید این حوزه برای مخاطبان بیشتر شناسانده شود.

گودرزی در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به پرسشی درباره دلایل برگزار نکردن کنسرت در ایران گفت: تاکنون بیش از یکصد کنسرت را در خارج از کشور برگزار کردم اما چون واقعا رمقی برای درگیری های اداری ندارم تمایل چندانی به برگزاری کنسرت در ایران نداشتم و اگر هم می بینید این بار در تالار رودکی کنسرتی را برگزار کردم به خاطر دعوت دوستانم در موسسه هامین و پشتیبانی مناسبی بود که این عزیزان از من کردند و تضمین دادند که من غیر مواردی معدود درگیری با بروکراسی اداری و دشواری برگزاری کنسرت در ایران نداشته باشم.

این هنرمند تصریح کرد: تا به امروز هیچ وقت پیش نیامده که در کنسرت های خارج از کشور درگیر و دار گرفتن مجوز باشیم و این روند سخت و پیچیده فقط در ایران وجود دارد. ضمن اینکه در کشورم که منبع سرشاری از گونه های مختلف موسیقایی بوده است به قدری به موسیقی مقامی بی توجهی می شود که دیگر انگیزه ای برای کنسرت گذاشتن نمی ماند تا من بیایم و در تهران اظهار وجود کنم.