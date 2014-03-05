به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه دو جلدی«ماجراهای استورات هورتن» از سوی نشر ماهک منتشر شد. در جلد اول یعنی«کارگاه جادو»، استوارت 10 ساله به صورت اتفاقی به نامهای از عمو تونی برمیخورد که او را قدم به قدم به بزرگترین ماجرای زندگیاش، یعنی رویارویی با کارگاهی پر از چشمبندهای جادویی نزدیک میکند.
در جلد دوم این مجموعه با عنوان«راز شعبدهباز»، آپریل هم همراه استورات میشود تا با هم راز کارگاه جادو را کشف کنند. اما تمام سرنخی که بهدست میآورند شش حرف الفباست. آنها چطور میتوانند فقط با شش حرف، وصیتنامه عمو تونی را پیدا کنند؟
مجموعه دو جلدی«ماجراهای استورات هورتن» با اتفاقات و معماهای شگفتانگیزی که پیش روی خواننده قرار میدهد، او را دنبال خود میکشاند تا همراه استورات رمز و راز کارگاه جادو را کشف کند.
نوجوانانی که به دنبال هیجان هستند میتوانند با خواندن این مجموعه پا به پای استورات و آپریل به جهانی جادویی سفر کنند.
«لیزا اونز»، نویسنده این مجموعه هم مانند استورات، شخصیت اصلی داستان، مسیر پرپیچوخمی را طی میکند تا بالخره به نوشتن داستانهای تخیلی برای کودکان رو میآورد. او کارش را با فعالیت در زمینه پزشکی آغاز میکند و پس از مدت کوتاهی مجری و تهیهکننده برنامههای کمدی رادیو و تلویزیون شد و پس از ان هم به نویسندگی پرداخت.
گرچه تاکنون داستانهایی از اونز برای کودکان و بزرگسالان منتشر شده اما مجموعه دو جلدی «ماجراهای استورات هورتن» نخستین اثر او برای نوجوانان است. این مجموعه را لیلا قنادپور، ترجمه و نشر ماهک منتشر کرده است.
«کارگاه جادو» و«راز شعبدهباز» در 1100 نسخه و هرکدام به بهای 9500 تومان از سوی نشر ماهک(واحد کودک و نوجوان انتشارات منظومه خرد) منتشر کرده است.
نظر شما