دولت مصر کنترل مساجد را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس تصمیم جدید دولت نظامی مصر از این پس مساجد این کشور نمی توانند اقدام به برگزاری نمازهای جمعه کنند.

دلیل این اقدام دولت مصر آن است که هواداران "محمد مرسی" رئیس جمهور برکنار شده، و گروه های افراطی از مراسم های نماز جمعه به عنوان محلی برای تجمع و ساماندهی اقدامات خود علیه دولت استفاده می کنند.

دولت مصر گروه اخوان المسلیمن را و دیگر گروه های اسلام گرای مصر را متهم کرده که از مساجد برای گسترش ایدئولوژی افراطی خود و همچنین به راه انداختن اعتراضات علیه دولت استفاده می کنند.

در همین رابطه چندی قبل نیز اعلام شده بود که قرار است نماز جمعه در مصر به صورت یکپارچه و در یک محل خاص برگزار شود. این در حالی است که ار مدتی قبل موضوع سخنرانی ائمه جماعت در نماز جمعه توسط دولت تعیین می شود.

بر اساس این گزارش، خطبه های نماز جمعه هر هفته توسط دولت مصر انتخاب می شود. این بخشی از کنترلها و محدودیتهایی است که دولت بر مساجد آن کشور تحمیل کرده است.

مقامات حکومتی معتقدند که انتخاب و تحمیل موضوع خطبه های نماز جمعه برای حفظ آرامش عمومی و جلوگیری از افزایش تنشهای سیاسی توسط واعظان در مصر لازم است.

مخالفان این تصمیم می گویند که دولت سعی دارد از این طریق طرفداران محمد مرسی، رییس جمهور سابق مصر را بیش از پیش محدود کند. هواداران اخوان‌المسلمین از زمان کودتای تابستان گذشته دست به اعتراضات گسترده ای زده‌اند که عمدتا توسط ارتش سرکوب شده است.

بر اساس اعلام سازمان عفو بین الملل، از زمان برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر و در جریان سرکوب هواداران وی یک هزار و 400 نفر کشته شده اند.