همایش خانواده، امید و آرامش در گنبدکاووس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه اسدالله پور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان گفت: هدف از اجرای این همایش حفظ و تحکیم بنیان مقدس خانواده و تقویت عرصه اقتصاد بانوان در جامعه است.

وی ادامه داد: با توجه به فرا رسیدن ایام نوروز و فصل خرید ایرانیان و دغدغه والدین و فرزندان در این راستا این همایش برگزار شد.

در ادامه کارشناس امور تربیتی نیز در این نشست گفت: باید مراحل مختلف زندگی یک انسان که همانا نوزادی ، کودکی ، نوجوانی ، جوانی ، میانسالی و کهنسالی است را بشناسیم.

زهرا یحیی ابادی تصریح کرد: با توجه به مهمترین مراحل زندگی که جوانی و نوجوانی است والدین باید مراقب فرزندان خود باشند و احساس و شرایط انها را شناخته و درک کنند.

وی ادامه داد: جوانان در این سن آرمان گرا استقلال طلب توجه به مد و غیره دارند که باید والدین با روش های صحیح بتوانند شرایطی را فراهم آورند تا فرزندانشان این دوره را به خوبی و چالشی کمتر بگذرانند .

وی بیان کرد: از آنجاییکه در ایام نوروز بیشترین اختلافات بین فرزندان و والدین و همچنین همسران در خرید و مهمانی رفتن و مسافرت است بهتر است از اکنون با برنامه ریزی صحیح و اصولی بتوانیم از این تعطیلات و ایام استفاده بهینه را برده و برای خود و خانواده و اطرافیان لحظات شیرین همراه با آرامش نسبی را فراهم آوریم.

یحیی آبادی خاطرنشان کرد: با به کاربردن چندید راهکار ساده برای همسران و والدین می توان این ایام را به خوبی پشت سر گذاشت.

گفتنی است در حاشیه این همایش بازارچه سنتی از قبیل لوازم سفره هفت سین ، شیرینی خانگی و گل و گیاه برپا بود که از فروش آن به نفع خانواده های بی بضاعت قرار گرفت .