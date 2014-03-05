نقاشی با موضوع صلح کودک نمینی جایزه برتر را از آن خود کرد

زهرا فرج زاده در گفتو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این مسابقه سالانه با ارائه فراخوان به تمامی کشورها مسابقه ای در محور صلح، دوستی، تعاون و همکاری، زندگی گروهی، مهربانی و زندگی بهتر تدارک می بیند.

وی افزود: امسال نیز در این مسابقه شش هزار و 960 اثر از 51 کشور جهان در رقابت ها شرکت داده شد.

به گفته فرج زاده از کشور ایران 246 اثر در رقابت ها حضور یافته بود که از بین آثار منتخب اثر کودک نمینی نادیا هاشم پور موفق به کسب دیپلم افتخار شد.

وی با بیان اینکه پنج دیپلم افتخار و یک جایزه برتر نیز نصیب نقاشان کوچک ایرانی شد، اضافه کرد: شرکت کننده نمینی با پنج سال سن، کم سن و سال ترین شرکت کننده در مسابقات بود.

تقویت روحیه خلاقانه در کانون های پرورش فکری

فرج زاده با یادآوری کسب دیپلم افتخار در مسابقات بین المللی نقاشی فرانسه توسط کودک 10 ساله نمینی هانیه جلیلی اضافه کرد: وجود استعدادهایی از این دست بیانگر توانمندی کودکان ایرانی در عرصه رقابت های جهانی است.

وی موفقیت کودکان و نوجوانان را در گرو پرورش بهینه استعدادها و تربیت ذهن خلاق دانست و افزود: کانون های پرورش فکری در تلاش برای دست یابی به این آرمان هستند.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان نمین نقش خانواده در پرورش استعدادهای کودک را محوری توصیف کرد و ادامه داد: خانواده ها می توانند با افزایش تعامل و دوستی با کودک خود، استعدادهای شناسایی شده وی را معرفی کنند.

وی تصریح کرد: در اغلب کودکان موفق محیط آموزشی همگام با خانواده زمینه تقویت روحیه خلاقانه وی را فراهم می کند.

وی با بیان اینکه استعدادهای شاخصی در بین کودکان شهرستانی وجود دارد، خواستار توجه نهادهای برنامه ریز در تخصیص امکانات مناسب برای پرورش پتانسیل های بالقوه کودکان شد.