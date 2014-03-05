صنعت نوغانداری آذربایجان غربی گسترش می یابد/ باغهای توت ظرفیت نهفته

به گزارش خبرنگار مهر، رسول مصلحی صبح چهارشنبه در آیین اختتامیه دوره آموزشی نوغانداری در ارومیه افزود: وجود توتستانهای متنوع در آذربایجان غربی از جمله در شهرهای ارومیه، خوی، نقده، میاندوآب و سلماس زمینه را برای توسعه و پرورش کرم ابریشم در این استان فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه در تلاش هستیم صنعت نوغانداری را رو به رشد برده و جوانان را به این سمت سوق بدهیم، اظهار داشت: صنعت نوغانداری یکی از مشاغلی است که در زمان کم بهره بری بالایی داشته و از نظر اقتصادی توجیه بالائی دارد.

کارشناس پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این دوره آموزشی گفت: در راستای توسعه صنعت نوغانداری در استان، پس از بازدید از مناطق مستعد سه منطقه در شهرهای ارومیه و خوی به عنوان پایلوت انتخاب شد.

میرعلی اصغر موسوی اعلام کرد: توسط شرکت سهامی کرم ابریشم کشور نهال توت مخصوص پرورش کرم ابریشم به نوغانداران مناطق مشخص شده در استان تحویل داده می شود و امیدواریم از سال آینده شاهد توسعه و احیای نوغانداری و صنعت ابریشم در استان باشیم.

بیتا احمدیان، کارشناس مدیریت هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در امور زنان روستائی نیز با اشاره به تخصیص اعتبار اولیه برای اجرای این طرح در استان افزود: به منظور توانمندسازی زنان روستایی در پرورش کرم ابریشم و درآمدزایی برای این قشر زحمتکش این طرح به صورت پایلوت در ارومیه و خوی اجرا می شود.

هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی زنان روستایی آذربایجان غربی با نحوه پرورش کرم ابریشم و فراهم کردن زمینه اشتغالزایی برای آنان و ایجاد صنایع تبدیلی در صنعت نساجی است.

این دوره سه روزه از دوازده تا چهاردهم اسفند در ارومیه با حضور 40 نفر از زنان روستایی استان برگزار شد و برای شرکت کنندگان در این دوره گواهی پایان دوره آموزشی صادر می شود.