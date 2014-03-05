1650 پایگاه نیکوکاری در همدان هدایای مردمی را جمع آوری می کنند

علیرضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از برنامه های اجرایی سال جاری کمیته امداد امام خمینی(ره) خرید و ساخت 202 مورد مسکن از جمله نوسازی، بهسازی و مقاوم سازی، پرداخت شش هزار و 881 مورد وام قرض الحسنه به مبلغ 61 میلیارد ریال، پرداخت دو هزار و 511 مورد کمک هزینه ازدواج به مبلغ 27 میلیارد ریال در راستای ترویج ازدواج آسان و پایدار است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان افزود: خدمات ارائه شده در سال جاری 1231 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 14 درصد رشد داشته است.

وی بیان داشت: در راستای امور اعتمادسازی و توسعه مشارکت های مردمی نیز کارهایی از جمله شناسایی ظرفیت های بالقوه استان و استفاده حداکثری از ظرفیت ها و برنامه ریزی در ایجاد تشکل های مردمی انجام شده است.

ابراهیمی اضافه کرد: از جمله مراکز نیکوکاری و بهره مندی از همکاری 930هزار و 302 خیر و نیکوکار در امور مشارکت های مردمی نیز از برنامه های کمیته امداد امام خمینی(ره) در سال 92 است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان عنوان داشت: به کارکیری شیوه های نوین، روزآمد و کارآمد، اطلاع رسانی، اطلاع یابی و تبلیغات مبتنی بر علم و فناوری با رویکرد فرهنگ سازی، اعتماد سازی و توسعه مشارکت های مردمی، ترویج فرهنگ انفاق و سنت های حسنه اسلامی، ساخت انیمیشن های زکات، صدقات و پخش در سیمای استان، گسترش تعامل دو سویه با دستگاه های اجرایی، مراکز عام المنفعه با انعقاد 63 مورد تفاهم نامه با رویکرد استفاده از ظرفیت های استان انجام شده است.

وی در ادامه گفت: همچنین اجرای 52 طرح مشترک در راستای ترویج سنت های حسنه و گسترش فرهنگ انفاق و احسان از جمله برنامه های کمیته امداد امام خمینی(ره) است.

ابراهیمی ابراز داشت: تعداد صندوق های صدقات در استان همدان 944 هزار و 235 مورد است که از این صندوق ها تاکنون 85 میلیارد ریال جمع آوری شده که روزانه مبلغ جمع آوری شده 23 میلیون تومان است.

وی گفت: همچنین یک هشتم مبلغ صندوق های صدقات به افرادی تعلق می گیرد که صندوق ها را خالی می کنند چراکه آنها از نیروهای رسمی کمیته امداد امام خمینی(ره) نیستند و حقوق خود را اینگونه دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه کل درآمد مشارکت های مردمی در سال جاری 304 میلیارد ریال است، اظهار داشت: این درآمدها روزانه به مبلغ 83 میلیون تومان است که نسبت به سال قبل 29 درصد رشد داشته است.

ابراهیمی افزود: در امور مدیریتی و تحقیقاتی نیز تهیه و تدوین سالنامه آماری عملکرد امداد استان، اتاق فکر امداد، نشست های هم اندیشی با فرهیختگان، توسعه کاربردی فناوری های نوین، ارتقای سطح امنیت و تبادل اطلاعات و ارتباطات از جمله برنامه ها در سال جاری است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان بیان داشت: از جمله برنامه های راهبردی کمیته امداد استان همدان ارائه آموزش های حرفه آموزی برای دو هزار و 25 نفر از دانش آموزان است.

وی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) فعالیت های شاخصی نیز در سال 92 داشته است، گفت: کسب رتبه اول اجرای طرح های اشتغال و خودکفایی، کسب رتبه اول دوره های آموزش فنی و حرفه ای، کسب رتبه برتر در توسعه و ترویج فرهنگ نماز در بین دستگاه های اجرایی، غنی سازی اوقات فراغت، ایجاد و راه اندازی 17 مرکز نیکوکاری در استان از جمله این فعالیت ها است.

ابراهیمی اضافه کرد: از جمله برنامه های هفته احسان و نیکوکاری پرداخت 600 مورد تهیه جهیزیه، افتتاح پروژه های مسکن مددجویان، همایش تجلیل از کارآفرینان نمونه است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان عنوان داشت: یک هزار و 350 پایگاه در مدارس در جمع آوری هدایای مردمی و یک هزار و 650 پایگاه نیز برای هفته احسان و نیکوکاری در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) تنگناهایی دارد، ابراز داشت: از جمله این تنگناها هزینه های بیماران خاص و صعب العلاج است که دو هزار و 77 نفر بیماران صعب العلاج و خاص، بیماران روانی مزمن 818 نفر، سرطانی 245 نفر، صرع مقاوم به درمان 139 نفر است.

ابراهیمی اظهار داشت: همچنین 11 هزار نفر دختر بالای سن 25 سال نیز منتظر تامین جهیزیه هستند و تعدادی نیز مشکل سرپناه و مسکن است که دو هزار و 888 خانوار شهری و چهار هزار و 394 خانوار روستایی نیز از لحاظ مسکن مشکل دارند و خیرین باید ما را یاری کنند چراکه اعتبارات کمیته امداد در این راستا کافی نیست.