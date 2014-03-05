صیانت از سرمایه ملی كشور با ایجاد مرکز ملی ذخایر ژنتیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمدرضا مخبر دزفولی در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور فن بازارها را ابزاری توانمند در ایجاد ارتباط بین تولیدكنندگان محصولات فناوری و بازار مصرف دانست و افزود: با اهتمام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارتباط خوبی بین فن‌بازارها، شركت‌های دانش بنیان و فرابورس برقرار شده است.

وی یكی از تكالیف مقرر در نقشه جامع علمی كشور را ارائه آماری مطمئن، استاندارد و قابل اتكا از وضعیت علمی و فناوری سطح ملی و بین المللی ذکر کرد و اظهار داشت: وزاتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشكی به همراه معاونت علمی و فناوری هم باید در این میدان وارد شوند تا منابع موجود در این زمنیه تلفیق و تجمیع شوند.

مخبردزفولی با تاکید بر اینکه نهادهای بین المللی چون یونسكو آمارهایی از وضعیت علمی و فناوری كشورها از جمله ایران منتشر می‌كنند، یادآور شد: با توجه به اشراف کامل مسئولان کشور به وضعیت علمی، می‌توانند ارائه آمارهای مورد نیاز را ارائه دهند. خاصیت وجود این آمار مستند آن است كه شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق این آمار می‌تواند پیشرفت‌ها و كاستی‌های عملكرد نهادهای كشور را به صورت دقیق رصد و پایش كند.

وی با اشاره به موضوع بانک ذخایر ژنتیکی و طرح آن در این جلسه ادامه داد: كشور از لحاظ عدم وجود یک مركز ذخایر ژنتیكی خسارت‌های زیادی دیده است و همه نهادها ضمن حفظ استقلال خود باید با این مركز همكاری داشته باشند.

رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور اضافه کرد: منظور از ایجاد مركز ملی ذخایر ژنتیک این نیست كه همه ذخایر باید در یک محل تجمیع شوند بلكه منظور آن است كه یک دستگاه بالا دستی و فرابخشی مدیریت و حمایت از این بخش را عهده دار شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه باید ضوابطی برای حمایت از تولید محصولات ژنتیكی و صیانت از سرمایه ملی كشور وضع شود، افزود: نباید این شائبه ایجاد شود كه هدف از این مصوبه تجمیع فیزیكی است. در این مصوبه برای سند زيست فناوری هم مقرراتي وضع شده است که مصوبه‌ای توسط ستاد در اين زمينه تصويب خواهد شد که مكمل آن خواهد بود.

وی گفت: ایجاد شبكه مشترک بین مراكز ژنتیک كشور در عین حفظ تكثیر این نهادها، هدف از تشكیل مركز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی است. وزارت علوم، بهداشت، جهاد كشاورزی و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از جمله اعضای این مركز هستند كه ذیل معاونت علمی و فناوری تشكیل خواهد شد.

