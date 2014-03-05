92 درصد اراضی کردستان سنددار است

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان باباپیری صبح چهارشنبه در جمع نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان برگزار شد، اظهار داشت: 92 درصد از اراضی ملی استان مالکیت آنها مشخص شده و دست سودجویان از این اراضی کوتاه شده است.

وی با اشاره به این مطلب که بحث مستند سازی اراضی ملی تنها راه حفظ و حراست منابع طبیعی در برابر فرصت طلبان و افراد سودجو است، افزود: با توجه به مستندات در حال حاضر رای 96 درصد پرونده های موجود در دادگاه ها به نفع دولت صادر شده است.

مدیر کل منابع طبیعی کردستان بیان کرد: همچنین در بحث پلاک گذاری تا کنون سه میلیون هکتار اراضی استان کردستان که معادل 98 درصد پلاک گذاری شده است.

باباپیری یادآور شد: دو درصد باقی مانده نیز به دلیل شرایط توپوگرافی و مناطق مین گذاری شده استان کردستان هنوز انجام نشده و با توجه به برنامه ریزی های لازم تا پایان برنامه توسعه پنجم به پایان می رسد.

وی ادامه داد: کردستان یکی از غنی ترین و ثروتمند ترین استان هایی در حوزه منابع طبیعی به شمار می رود و به همین دلیل نیز 1.7 دهم درصد مراتع کشور در استان کردستان است.

مدیر کل منابع طبیعی استان کردستان با اشاره به این مطلب که در بین 32 استان کشور به لحاظ اراضی جنگلی کردستان جایگاه 18 را به خود اختصاص داده است، گفت: همچنین هزار و 800 گونه گیاهی در استان کردستان شناسایی شده است.

باباپیری اظهار داشت: در حال حاضر 50 گونه دارویی در استان کردستان شناسایی شده و 6.5 درصد علوفه کل کشور در استان کردستان وجود دارد.

وی افزود: مساحت کل منابع طبیعی کشور یک میلیون و 878 هزار هکتار است که 61 درصد آن سطح استان کردستان را تشکیل می دهد.

مدیرکل منابع طبیعی کردستان بیان کرد: کردستان دارای پتانسیل های بالایی و استفاده از این ظرفیت ها در راستای توسعه استان با توجه به حفظ و حراست از منابع خدادادی امری ضروری است.

توزیع 600 هزار اصل نهال در هفته منابع طبیعی در کردستان

باباپیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های ایام هفته منابع طبیعی در استان کردستان یادآور شد: همزمان با هفته منابع طبیعی 600 هزار نهال در استان کردستان توزیع شد.

وی ادامه داد: در سال جاری با افزایش 100 درصدی توزیع نهال‌ بیش از 600 هزار اصله نهال در اختیار شهرداری ‌ها، دهیاری ‌ها و اقشار مختلف مردم، نمایندگان محلات و تشکل‌ های مردمی قرار می‌ گیرد.

مدیر کل منابع طبیعی کردستان گفت: تشکیل شورای حفاظت از منابع طبیعی استان و کاشت نمادین نهال در چندین شهر و روستای استان به ویژه در پارک جنگلی آبیدر به از دیگر برنامه های هفته منابع طبیعی است.

باباپیری اظهار داشت: مشارکت مردمی در امر حفاظت از منابع طبیعی یکی از مهمترین راه کارهای حراست از منابع طبیعی است و تمامی اقشار مختلف مردم در 24ساعت شبانه ‌روز می ‌توانند با شماره تلفن رایگان 1504 نظرات، ایده‌ها، شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود را به ادارات منابع طبیعی اعلام کنند.