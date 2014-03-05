اختیار دانشگاهها در تعیین ظرفیت ارشد و دکتری برای اولین بار/ نحوه تعیین ظرفیت پردیس خودگردان

حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیاست جدید وزارت علوم در خصوص تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع ارشد و دکتری سال 93 دانشگاههای کشور، اظهار داشت: برای نخستین بار به تمام دانشگاههای دولتی اجازه داده شد با نظر شورای دانشگاه سیاستهای کلی ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دوره های روزانه، نوبت دوم و پردیسهای خودگردان را خودشان تعیین کنند.

وی ادامه داد: متناسب با امکانات و تعداد اعضای هیات علمی، ظرفیت پذیرش دانشجو در این دو مقطع باید تعیین شود.

مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم درباره تعیین ظرفیتها برای دوره نوبت دوم و پردیسهای خودگردان، گفت: ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره های خودگردان و نوبت دوم نمی تواند از ظرفیت تعیین شده برای دوره روزانه بیشتر باشد.

حسینی در همین باره، اضافه کرد: در واقع ظرفیت پذیرش دانشجو در نوبت دوم و پردیس خودگردان می تواند به میزان 100 درصد افزایش یابد اما این ظرفیت نباید بیشتر از دوره روزانه باشد.

به گفته این مقام مسئول وزارت علوم، اختیار تعیین مستقیم ظرفیتها توسط دانشگاهها به معنای افزایش دو برابری میزان پذیرش نیست بلکه اختیاری است که به دانشگاهها داده می شود و این میزان ظرفیت با توجه به امکانات رشته ها می تواند تعدیل شود.

مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم، تاکید کرد: شورای گسترش وزارت علوم و سازمان سنجش روی این ظرفیتها نظارت کامل دارند.

وی خاطر نشان کرد: ظرفیت کارشناسی هنوز مشخص نشده است.