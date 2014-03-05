وحید اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تیم ما در بین 10 تیم حاضر در جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه های کشور هم اکنون مکان هشتم را در اختیار دارد در حالی که تیم سنگ آهن بافق یزد دوم است و شانس قهرمانی دارد.

وی تصریح کرد: اطمینان دارم که هرگز به دست پائین تر نمی رویم اما واقعا با توجه به شرایط موجود کار بسیار سختی در ادامه بازی های لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور داریم چون از نظر مالی بیشترین آسیب در حال وارد شدن به تیم صبای قم است.

سرپرست تیم هندبال صبای قم در ادامه به بازی هفته پانزدهم رقابت های لیگ برتر در مقابل تیم سنگ آهن بافق یزد اشاره کرد و بیان داشت: به هر حال همانگونه که دوامتیاز بازی با سنگ آهن بافق یزد برای ما مهم است، بافقی ها هم با انگیزه بالایی که از شکست دادن صدرنشین لیگ برتر دارند به قم می آیند و کار بسیار سختی در این دیدار حساس خانگی پیش رو داریم.

وی خاطرنشان کرد: آنها در هفته چهاردهم بازی های لگی برتر پیروزی با ارزشی مقابل ثامن الحجج سبزوار کسب کردند و طبیعی است که آن نتیجه روحیه بازیکنان این تیم را افزایش خواهد داد تا در مقابل تیم صبای قم بازی به مراتب قوی تری انجام بدهند اما تیم ما هم دست و پا بسته نیست.

اخوان تاکید کرد: انشاءالله با تلاش بازیکنان و همت و غیرتی که آنها از خود نشان می دهند در این دیدار سعی می کنیم به امتیاز برسیم هر چند باید تعارف را کنار گذاشت و اعتراف کرد که وضعیت تیم سنگ آهن بافق یزد با صبای قم از هیچ نظر قابل مقایسه نیست و آنها شرایط بهتری دارند.

وی یاد آور شد: در این مسابقه تمام بازیکنان اصلی مان را در اختیار داریم و آنها در آمادگی کامل در جدال حساس هفته پانزدهم لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در مقابل تیم سنگ آهن بافق یزد تیم ما را همراهی می کنند و انگیزه بالایی برای ارائه بهترین بازی خود در این مسابقه دارند.

گفتنی است: تيم هندبال صباي قم عصر جمعه اين هفته در پانزدهمين هفته رقابت هاي ليگ برتر هندبال مردان باشگاه هاي کشور ميزبان تيم سنگ آهن بافق يزد خواهد بود در حالی که اين بازي از هفته چهارم از دور برگشت بازي هاي فصل جاري ليگ برتر هندبال مردان باشگاه هاي کشور از ساعت 16 عصر جمعه شانزدهم اسفند ماه در سالن دو هزار نفري مجموعه ورزشي شهيد حيدريان قم برگزار مي شود.

در جدول رده بندي مسابقات ليگ برتر هندبال مردان باشگاه هاي کشور هم اکنون تيم صباي قم با کسب 4 امتياز در مکان هشتم ايستاده است در حالي که تيم سنگ آهن بافق هم اکنون با 4 امتياز اختلاف از ثامن الحجج سبزوار در جايگاه دوم جدول رده‌بندي ليگ برتر هندبال مردان ايران قرار دارد.