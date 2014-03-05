به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر سورنا ستاری در جلسه چهل و پنجم ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با اشاره به وضعیت فن بازارهای موجود در کشور افزود: هم ‌اكنون در كشور 7 فن‌بازار به صورت رسمی مشغول به فعاليت هستند و درصدد هستین تا تعداد این فن بازارها را افزايش دهیم.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، به برگزاری همایش ملی نقش فن بازارها در توسعه فناوری اشاره کرد و اظهار داشت: در حاشيه این همايش قراردادهای مفيدی برای توسعه فن‌بازارها و تقويت اين نهادها منعقد شد.

وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها از جمله شبكه بانكی آماده كمک به فن‌بازارها هستند، ادامه داد: معاونت علمی و فناوری نیز طبق سياست‌های مصوب نقشه جامع علمی كشور از فن‌بازارها حمايت می‌کند و بنابر این مدیریت و هماهنگی این موضوع بر عهده این معاونت است.

ستاری با بیان اینکه این معاونت به هیچ حوزه‌ای در زمینه پژوهش نگاه‌ بخشی ندارد و ما از همکاری همه نهادها در این زمینه استقبال می‌کنیم، یادآور شد: صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت‌های دانش بنیان و فرابورس در کنار فن‌بازارها تکمیل کننده چرخه ایده تا ثروت برای تحقیق اقتصاد دانش‌بنیان هستند.