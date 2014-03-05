محدودیت ترافیکی آخرین سه شنبه و چهارشنبه سال در روستای بند

سردار یحیی شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعمال محدودیت ترافیک در میسر روستای گردشگری بند ارومیه طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه آخر امسال خبر داد و افزود: به دلیل تجمع مردم جهت برپایی جشنهای چهارشنبه در مسیر منطقه گردشگری بند ارومیه مسیر چند 100 روستا مسدود می شود.

وی با بیان اینکه بر اساس تجربه های سالهای گذشته در صورت وقوع حادثه نیز امکان تردد خودروهای امدادی و آتش نشانی در این مسیر وجود ندارد، اظهار داشت: برای پیشگیری از حوادث احتمالی و فراهم کردن امکان تردد خودروهای امدادی این طرح محدودیت تردد اجرا می شود.

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی از اجرای طرح ترافیکی عید در خیابان امام (ره) شهر ارومیه از 15 تا 29 اسفند ماه خبر داد و اظهار داشت: محدوده این طرح ترافیکی خیابانهای منتظری، مطهری، مدنی، امینی، کاشانی و باکری خواهد بود.

سردار شرفی با اشاره به تردد خودروهای حمل و نقل عمومی شامل تاکسی و اتوبوس در این محدوده ترافیکی از ساعت 15 تا 20 عصر در این محدوده، گفت: در روز سه شنبه 27 اسفند ماه نیز این محدودیت ترافیکی بین ساعت های 8 صبح تا 8 شب به مدت 12 ساعت اعمال می شود.