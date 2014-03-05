داوطلبان هلال احمر به شاسكوه صعود كردند/ اجرای طرح ملی فرشتگان رحمت هلال احمر در طبس

به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا حوراني رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان زیرکوه گفت: 10 نفر از اعضاي داوطلب هلال احمر زيركوه پس از 3 ساعت كوهپيمايي موفق به صعود به دومين قله مرتفع استان شدند.

وي جمع گرايي (تعاون)، ايثار و از خود گذشتگي، صبر و مقاومت و پرورش توان مديريت، سرپرستي و رهبري را از مهمترين شاخصه‌هاي برگزاري اين برنامه ورزشي دانست.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان زیرکوه اضافه كرد: جلوگیری از بیماریهای قند خون(دیابت)، تقويت عضلات دست و پا و بدن سازي، فراگيري حفظ تعادل در شرايط سخت، تقويت و آرامش اعصاب، تنظيم دستگاههاي گردش خون و در نهايت ايجاد استقامت در برابر فشارهاي جسمي و كمبودها در شرايط سخت نيز از ديگر اهداف اين صعود بود.

علیرضا حورانی تصريح كرد: قله شاسكوه شهرستان زيركوه با 2850 متر ارتفاع دومين قله مرتفع استان خراسان جنوبيست.

گفتني است جمعيت هلال احمر زيركوه بيش از سه هزار عضو دارد كه در برنامه هاي مختلف فرهنگي و ورزشي حضور چشمگير دارند.

اجرای طرح ملی فرشتگان رحمت هلال احمر در طبس

رئیس جمعیت هلال احمر طبس از اجرای طرح ملی فرشتگان رحمت با مشارکت خیرین و داوطلبان هلال احمر شهرستان طبس خبر داد.

حسینعلی فخاری با بيان اين مطلب گفت: این طرح در راستای تحقق اهداف بشردوستانه هلال احمر با مشارکت خیرین و داوطلبان جمعیت تا پایان اسفند ماه اجرا می شود.

وی تصریح کرد: پایگاه داوطلبی هلال احمر شهرستان طبس آماده دریافت کمک های مردمی به صورت نقدی و غیر نقدی و بسته بندی این کمک ها در قالب سبدهای غذایی و همچنين توزیع آن در بین زنان سرپرست خانوار ، خانواده هاي کم درآمد و بیماران صعب العلاج است.

رئیس جمعیت هلال احمر طبس گفت: هدف از اجرای این طرح ایجاد زمینه مشارکت خیرین و نیکوکاران در اجرای برنامه های عام المنفعه، سازماندهی و هدایت کمک های مردمی جهت ارتقای اثر بخشی خدمات داوطلبانه، حمایت از اقشار محروم و کم بضاعت به خصوص زنان بی سرپرست و بد سرپرست و ایتام در آستانه سال نو می باشد.

حسینعلی فخاری گفت:اجرای این طرح در شهرستان طبس از طریق هماهنگی با ادارات و نصب پوستر در سطح شهرستان و همچنین توزیع قبوض جهت جمع آوری وجوه نقدی توسط خیرین و داوطلبان جمعیت هلال احمر صورت گرفته است.

وی افزود: طرح فرشتگان رحمت در طبس از ابتدای بهمن ماه آغاز شده و تا پایان اسفند ماه ادامه دارد كه تا کنون 15 نفر از داوطلبان در این طرح مشارکت داشته اند.