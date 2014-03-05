امیدهای شیرژال قم برای قهرمانی سوپرلیگ کاراته از بین رفت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون کاراته کشورمان دیدارهای هفته دوم از دور برگشت سوپر لیگ کاراته بانوان قهرمانی باشگاه های کشور در سالن شهید کبکانیان تهران با کسب یک پیروزی و یک باخت برای تیم شیرژال قم همراه بود اما این تیم دیگر بختی برای رسیدن به مقام قهرمانی این دوره از پیکارها ندارد.

نماینده قم در مسابقات سوپر لیگ کاراته بانوان باشگاه های کشور تیم کاراته شیر ژال است که برای نخستین بار در سوپر لیگ حضور یافته و با نتایجی که در هفته دوم از دور برگشت رقم خورد همچنان در مکان چهارم جدول رده بندی ایستاده است و تلاش می کند که شاید تنها به رتبه سوم جدول برسد.

نگاهی به عملکرد تیم بانوان شیرژال قم بیانگر این است که که بانوان کاراته‌کای تیم شیرژال قم در هفته دمو از نیم فصل دوم رقابت‌های سوپر لیگ کاراته بانوان قهرمانی باشگاه‌های کشور در دو مسابقه حساس برابر حریفان به میدان رفتند و مصمم به کسب پیروزی در این دیدارها و بازگشت به بالای جدول بودند اما برابر تیم مطرح و بالای جدولی علمدار کربلا شکست خوردند.

این تیم بعد از اینکه گام نخست را لرزان برداشت و در مسابقه برابر تیم علمدار کربلا موفق به شکست حریف خود نشد در مسباقه دوم خود یک پیروزی با ارزش کسب کرد تا از دو بازی خود در این هفته تنها سه امتیاز گرفته باشد و در مکان چهارم جدول باقی بماند.

کاراته‌کاهای تیم شیرژال قم در نخستین دیدار برابر تیم علمدار کربلا حرفی برای گفتن نداشتند و در مقابل این تیم که در مکان دوم جدول جای دارد با حساب 21 بر 5 شکست خوردند تا با روحیه‌ای نامناسب به مصاف تیم شهید همتی فر بروند اما در این دیدار با حساب 22 بر 6 به برتری رسیدند.

با برگزاری هفته دوم از دور برگشت سوپر لیگ کاراته بانوان در سالن شهید کبکانیان تهران، تیم دانشگاه آزاد اسلامی با کسب دو پیروزی دیگر مجموع امتیازات خود را به عدد 27 رساند و همچنان در صدر جدول باقی ماند و تیم علمدار کربلا تنها تیمی است که می تواند قهرمانی را از تیم دانشگاه آزاد بگیرد.

نتایج بدست آمده در این هفته سوپر لیگ کاراته بانوان کشور:

مرحله اول:

دانشگاه آزاد اسلامی 26- 1 گوجوریو سی واکای

شیرژال 5- 21 علمدار کربلا

شهید همتی فر 3- 25 فولاد مبارکه سپاهان

مرحله دوم:

دانشگاه آزاد اسلامی 20- 7 علمدار کربلا

گوجوریو سی واکای 6- 22 فولاد مبارکه سپاهان

شیرژال 22- 6 شهید همتی فر

جدول رده بندی:

1-دانشگاه آزاد اسلامی/9 بازی/27 امتیاز تیمی /226 امتیاز انفرادی

2-علمدار کربلا/9 بازی/21 امتیاز تیمی /163 امتیاز انفرادی

3-فولاد مبارکه سپاهان/9 بازی/18 امتیاز تیمی/164 امتیاز انفرادی

4-شیرژال /9 بازی/9 امتیاز تیمی/97 امتیاز انفرادی

5-شهید همتی فر /9بازی/6امتیاز تیمی/63 امتیاز انفرادی

6-گوجوریو سی واکای/9 بازی / صفر امتیاز تیمی /15 امتیاز انفرادی ژ