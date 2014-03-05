اولین گلخانه دانش آموزی با نام سرای سبز در مهدیشهرافتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر در حاشیه افتتاح گلخانه دانش آموزی درجزین گفت: این گلخانه برای اولین بار در استان و کشور با هدف مشارکت دادن دانش آموزان در توسعه فضای سبز و حفظ و نگهداری منابع طبیعی ایجاد شده است.

حمید رضا عبدوس افزود: این گلخانه با هزینه بیش از 10 میلیون ریال و با وسعت 24 مترمربع در دبیرستان حضرت مهدی (عج) شهر درجزین ایجاد شده است.

وی گفت: در این گلخانه گلهای زینتی، گیاهان داروئی و درختی تولید، پرورش و برای توسعه فضای سبز شهری مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر به نقش دانش آموزان در انتقال مباحث مربوط به اهمیت منابع طبیعی و توسعه و حراست از فضای سبز در خانواده ها اشاره کرد و گفت: این گلخانه با این هدف در سایر مراکز آموزشی نیز اجرا می شود.

عبدوس گفت: این گلخانه با مشارکت آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر و مسئولان این دبیرستان ایجاد شده است.

در آستانه روز درختکاری آئین صبحگاه طبیعت نیز امروز با حضور مسئولان شهرستان مهدیشهر و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در دبیرستان حضرت مهدی (عج) درجزین برگزار شد.