تدوین آیین نامه جذب و نگهداشت نیروی انسانی در هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد کاخکی در همایش معاونین توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر افزود: توسعه خدمات و زیرساختهای حوزه فناوری، تلاش برای هوشمندسازی و زمینهسازی به منظور ارتقای ظرفیتهای بالقوه و بالفعل سرمایههای انسانی از اولویتهای در دست اجراست.
وی با اشاره به اینکه مهارت و دانشی که در نیروهای انسانی وجود دارد، بسیاری از مواقع مورد غفلت قرار میگیرد، افزود: ما معمولا کمتر از این سرمایهها استفاده میکنیم در حالی که همین سرمایهها در صورت استفاده صحیح، تبدیل به سرمایه ملموس خواهند شد.
معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر همچنین با بیان اینکه یکی از اصلیترین ماموریتها احصا و شناسایی منابع و داراییهای جمعیت است، اظهار کرد: برای ماموریتهای ما در حوزه پشتیبانی رویکردهایی مدنظر است که آیندهنگری یکی از آنها است.
کاخکی برنامهمحوری در ماموریتها را از دیگر رویکردها عنوان داشت و اظهار کرد: کیفیتگرایی و پرهیز از توسعه کمی فعالیتها از دیگر مواردی است که باید به آنها توجه کرد؛ چراکه اگر فقط به توسعه کمی در این بخش توجه کنیم، خسارات بسیاری متوجه ما خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه سلامت و انضباط مالی از دیگر رویکردهای معاونت پشتیبانی است که باید مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: به علاوه باید حل مسائل و مشکلات را ارتقا داد؛ ما به شکل روزمره در حوزههای مختلف با مسائل و مشکلات بسیاری روبرو هستیم و ارتقای این مهم کمک بزرگی به ما خواهد کرد.
معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر گفت: تسهیلگری از دیگر مواردی است که از وظایف اصلی ما محسوب میشود و از سوی دیگر شفافیت و پاسخگویی هم در جایگاه خود اهمیت بسیاری دارد. اگر در فضای تاریک و ابهام خدمات خود را ارائه دهیم چندان که باید موثر نخواهد بود چراکه ماهیت فعالیتهای مرتبط با امور مادی این است که همواره ظن و گمان را به همراه خود دارد و لذا با شفافیت و پاسخگویی باید قبل از اینکه در معرض سوءظن قرار گیریم پیشگیری کرده و پاسخگو باشیم.
وی تاکید کرد: در این زمینه تقویت و توسعه رفاه ضابطه مند و سیستمی کردن خدمات با مشارکت همه پرسنل و شناسایی و پاسخگویی به نیازها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
