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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۴۳

ودیعتی:

میزان بهره‌مندی جمعیت شهری استان کرمان از گاز طبیعی 75 درصد است

میزان بهره‌مندی جمعیت شهری استان کرمان از گاز طبیعی 75 درصد است

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست شرکت گاز استان کرمان میزان بهره مندی خانوارهای شهری استان کرمان از گاز طبیعی را 75 درصد عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ودیعتی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران تعداد خانوارهای ساکن در استان کرمان را حدود 785 هزار خانوار عنوان کرد و ابراز داشت: در حال حاضر 54 درصد جمعیت این استان یعنی معادل 422 هزار و 894 خانوار در بخش های شهری و روستایی از نعمت گاز بهره‌مند هستند.

این مسئول اذعان داشت: تاکنون بیش از 10 هزار و 159 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع گاز در کرمان اجرا شده است.

ودیعتی با اذعان به این نکته که تاکنون 75 درصد جمعیت شهری استان کرمان نیز از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، افزود: به زودی 47 هزار و 491 خانوار شهری دیگر نیز تحت پوشش این شبکه قرار خواهند گرفت.

این مسئول میزان بهره مندی خانوارهای روستایی استان کرمان از گاز طبیعی را 26 درصد عنوان کرد و اذعان داشت: تاکنون 84 هزار و 673 خانوار روستایی تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار گرفته اند و عملیات گازرسانی به 13 هزار و 155 خانوار روستایی دیگر در دست انجام است.

ودیعتی با اشاره به اینکه گازرسانی در استان کرمان به دلیل وسعت زیادش کاری دشوار است، ادامه داد: طی سال جاری عملیات گازرسانی به هزار و 304 واحد مسکونی مهر بشری نیز انجام شد.

این مسئول همچنین از رشد 44 درصدی مصرف گاز طی بهمن ماه سال جاری در کرمان خبر داد و اذعان داشت: طی سال جاری مشترکین گاز در کرمان 236 میلیون متر مکعب گاز مصرف کرده اند.

سرپرست شرکت گاز استان کرمان تصریح کرد: صرفه جویی در مصرف گاز باید مورد توجه قرار گرفته تا آیندگان نیز بتوانند از این نعمت طبیعی بهره مند شوند.

کد مطلب 2249839

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