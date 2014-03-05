به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ودیعتی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران تعداد خانوارهای ساکن در استان کرمان را حدود 785 هزار خانوار عنوان کرد و ابراز داشت: در حال حاضر 54 درصد جمعیت این استان یعنی معادل 422 هزار و 894 خانوار در بخش های شهری و روستایی از نعمت گاز بهره‌مند هستند.

این مسئول اذعان داشت: تاکنون بیش از 10 هزار و 159 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع گاز در کرمان اجرا شده است.

ودیعتی با اذعان به این نکته که تاکنون 75 درصد جمعیت شهری استان کرمان نیز از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، افزود: به زودی 47 هزار و 491 خانوار شهری دیگر نیز تحت پوشش این شبکه قرار خواهند گرفت.

این مسئول میزان بهره مندی خانوارهای روستایی استان کرمان از گاز طبیعی را 26 درصد عنوان کرد و اذعان داشت: تاکنون 84 هزار و 673 خانوار روستایی تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار گرفته اند و عملیات گازرسانی به 13 هزار و 155 خانوار روستایی دیگر در دست انجام است.

ودیعتی با اشاره به اینکه گازرسانی در استان کرمان به دلیل وسعت زیادش کاری دشوار است، ادامه داد: طی سال جاری عملیات گازرسانی به هزار و 304 واحد مسکونی مهر بشری نیز انجام شد.

این مسئول همچنین از رشد 44 درصدی مصرف گاز طی بهمن ماه سال جاری در کرمان خبر داد و اذعان داشت: طی سال جاری مشترکین گاز در کرمان 236 میلیون متر مکعب گاز مصرف کرده اند.

سرپرست شرکت گاز استان کرمان تصریح کرد: صرفه جویی در مصرف گاز باید مورد توجه قرار گرفته تا آیندگان نیز بتوانند از این نعمت طبیعی بهره مند شوند.