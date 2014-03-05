به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌هاي جام جهاني كشتي آزاد طي روزهاي 24 و 25 اسفندماه در شهر لس آنجلس آمريكا برگزار مي‌شود. گروه بندي اين مسابقات اعلام شد كه به شرح زير است:



گروه يك:

ايران - آمريكا- هند - تركيه - ارمنستان

گروه دو:

روسيه - گرجستان - ژاپن - اوكراين - مغولستان

برنامه اين رقابت‌ها به شرح زير است:

24 اسفندماه:

ساعت 11: آمريكا با ارمنستان – هند با تركيه

ساعت 12: آمريكا با هند- ايران با ارمنستان

ساعت 13: گرجستان با ژاپن – مغولستان با روسيه

ساعت 14: ژاپن با مغولستان- اوكراين با روسيه

ساعت 17:30 : ايران با تركيه- ارمنستان با هند

ساعت 18:30 : آمريكا با ايران- تركيه با ارمنستان

ساعت 19:30: مغولستان با گرجستان- ژاپن با اكراين

ساعت 20:30 : گرجستان با اوكراين- روسيه با ژاپن

25 اسفندماه:

ساعت 11: ايران با هند – آمريكا با تركيه

ساعت 12: روسيه با گرجستان – اوكراين با مغولستان

ساعت 13:30 : مسابقات كسب مقام نهم و هفتم

ساعت 14:30: مسابقه كسب مقام پنجم

ساعت 17: مسابقه رده بندي

ساعت 18: مسابقه فينال

اختلاف ساعت ايران با لس آنجلس يازده و نيم ساعت است به طوري كه ساعت 18:30 به وقت لس آنجلس، 6 صبح به وقت ايران است.



