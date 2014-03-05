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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۳۶

رقابت‌هاي جام جهاني كشتي آزاد؛

گروه‌بندي رقابت‌ها اعلام شد/ تیم ملی کشتی آزاد ایران با آمریکا همگروه شد

گروه‌بندي رقابت‌ها اعلام شد/ تیم ملی کشتی آزاد ایران با آمریکا همگروه شد

گروه‌بندي رقابت‌هاي جام جهاني كشتي آزاد 2014 آمريكا اعلام شد که براساس آن تیم ملی کشتی آزاد ایران با تیم ملی آمریکا در گروه اول این دوره از مسابقات قرار گرفت. کشتی‌گیران ایران در اولین مبارزه خود روز 24 اسفندماه به مصاف تیم ملی ارمنستان خواهند رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌هاي جام جهاني كشتي آزاد طي روزهاي 24 و 25 اسفندماه در شهر لس آنجلس آمريكا برگزار مي‌شود. گروه بندي اين مسابقات اعلام شد كه به شرح زير است:

 گروه يك:
ايران - آمريكا- هند - تركيه - ارمنستان

گروه دو:
روسيه - گرجستان - ژاپن - اوكراين - مغولستان

برنامه اين رقابت‌ها به شرح زير است:

24 اسفندماه:
ساعت 11: آمريكا با ارمنستان – هند با تركيه
ساعت 12: آمريكا با هند- ايران با ارمنستان
ساعت 13: گرجستان با ژاپن – مغولستان با روسيه
ساعت 14: ژاپن با مغولستان- اوكراين با روسيه
ساعت 17:30 : ايران با تركيه- ارمنستان با هند
ساعت 18:30 : آمريكا با ايران- تركيه با ارمنستان
ساعت 19:30: مغولستان با گرجستان- ژاپن با اكراين
ساعت 20:30 : گرجستان با اوكراين- روسيه با ژاپن

25 اسفندماه:
ساعت 11: ايران با هند – آمريكا با تركيه
ساعت 12: روسيه با گرجستان – اوكراين با مغولستان
ساعت 13:30 : مسابقات كسب مقام نهم و هفتم
ساعت 14:30: مسابقه كسب مقام پنجم
ساعت 17: مسابقه رده بندي
ساعت 18: مسابقه فينال

اختلاف ساعت ايران با لس آنجلس يازده و نيم ساعت است به طوري كه ساعت 18:30 به وقت لس آنجلس، 6 صبح به وقت ايران است.


 

کد مطلب 2249841

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