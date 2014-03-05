به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهاي جام جهاني كشتي آزاد طي روزهاي 24 و 25 اسفندماه در شهر لس آنجلس آمريكا برگزار ميشود. گروه بندي اين مسابقات اعلام شد كه به شرح زير است:
گروه يك:
ايران - آمريكا- هند - تركيه - ارمنستان
گروه دو:
روسيه - گرجستان - ژاپن - اوكراين - مغولستان
برنامه اين رقابتها به شرح زير است:
24 اسفندماه:
ساعت 11: آمريكا با ارمنستان – هند با تركيه
ساعت 12: آمريكا با هند- ايران با ارمنستان
ساعت 13: گرجستان با ژاپن – مغولستان با روسيه
ساعت 14: ژاپن با مغولستان- اوكراين با روسيه
ساعت 17:30 : ايران با تركيه- ارمنستان با هند
ساعت 18:30 : آمريكا با ايران- تركيه با ارمنستان
ساعت 19:30: مغولستان با گرجستان- ژاپن با اكراين
ساعت 20:30 : گرجستان با اوكراين- روسيه با ژاپن
25 اسفندماه:
ساعت 11: ايران با هند – آمريكا با تركيه
ساعت 12: روسيه با گرجستان – اوكراين با مغولستان
ساعت 13:30 : مسابقات كسب مقام نهم و هفتم
ساعت 14:30: مسابقه كسب مقام پنجم
ساعت 17: مسابقه رده بندي
ساعت 18: مسابقه فينال
اختلاف ساعت ايران با لس آنجلس يازده و نيم ساعت است به طوري كه ساعت 18:30 به وقت لس آنجلس، 6 صبح به وقت ايران است.
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