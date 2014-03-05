به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقه که با موضوع «موجودات زنده روی زمین» برگزار شد، «معصومه خدایی» 10 ساله از اصلاندوز در اردبیل، جایزه اول بخش بین‌الملل را به دست آورد .این نوجوان در این نقاشی فضایی پر از موجودات زنده همچون حشرات، پرندگان، حیوانات، درختان و گیاهان سبز را که همگی در زمین با ما شریک هستند، به تصویر کشیده است.

همچنین «رضا سربازی» 11 ساله از پارس آباد در اردبیل، «دانیال صحرا» 14 ساله و «زهرا جعفری» 13 ساله هر دو از زاهدان در سیستان و بلوچستان و «فائزه پسران» 10 ساله از ارومیه در آذربایجان غربی، دیپلم افتخار بخش بین‌الملل این مسابقه را دریافت کردند.

در مسابقه نقاشی محیط زیست «جی کیو ای» کشور ژاپن، 16 هزار و 409 اثر از 77 کشور جهان شرکت داده شده بود که از این تعداد 562 اثر متعلق به اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود.

کارت تبریک‌هایی از آثار منتخب این مسابقه بین‌المللی به تمامی شرکت‌کنندگان در این رقابت هنری اهدا شده است.