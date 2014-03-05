ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه موجبات رشد ارزشهای اخلاقی را فراهم می سازد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی مهدوی ظهر چهارشنبه در جمع خانواده های شاهد و ایثارگر افزود: توسعه روحیه تعاون و همکاری، احساس مسئولیت در قبال سرنوشت و معیشت دیگران و غیره در سایه تثبیث این فرهنگ است که در افراد و آحاد مختلف جامعه مجال بروز، رشد و تحکیم می یابد.

وی اظهارداشت: تجهیز نسل حاضر به فرهنگ والای ایثار و شهادت موجبات تربیت نسلی خودباور، توانا و دارای اعتماد به نفس را در آینده فراهم می سازد.

فرماندار رشت گفت: اگر افکار و وصایای شهدا با اندیشه جوانان گره بخورد تمامی دشمنان در برابر ملت ایران مانند همیشه سر تعظیم فرو خواهند آورد.

وی افزود: هر قدر فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نهادینه شود در تثبیت و تعالی نظام اسلامی موثر است و آنچه کشور را پس از سه دهه به عنوان قدرت فرهنگی در نظام پر قدرت در عرصه های گوناگون مطرح کرده جایگاه والای ایثار و شهادت در جامعه است.

مهدی تصریح کرد: با توجه به اهمیت بسیار والای مسئله ایثار و شهادت و لزوم پرداختن به آن که به فرموده مقام معظم رهبری همچون جهاد اکبر است باید به مبحث ایثار و شهادت در جامعه بیشتر پرداخته شود.

وی اذعان داشت: درآموزه هاي اسلامي جوهره فرهنگ ايثار و شهادت از خودگذشتگي، اخلاص و آزادمنشي هوشمندانه و هدفمند است از این رو ترويج و اشاعه فرهنگ ايثارو شهادت آثار بسيار مثبت اخلاقي، اعتقادي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي را در بر دارد.

فرماندار رشت اظهارداشت: دوران هشت سال دفاع مقدس به عنوان نقطه عطفي در نماياندن توان، شجاعت و استعداد بي نظير جوانمردان و غيرتمندان ايران زمين به شمار مي رود.

وی بیان داشت: در اين دوران جامعه توانست با اتكاي بر آموزه هاي ديني در اين آزمون الهي، پيروزمند ظاهر شود.

مهدوی یادآورشد: ايثار و شهادت به عنوان كارآمدترين عنصر فرهنگي در تاثير بر فرآيندها و پديده هاي اجتماعي تلقي مي شود.