دانشگاه جامع علمی کاربردی در مسیر بین المللی شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول پور عباس صبح امروز در مراسم افتتاح مرکز علمی کاربردی حفاری ایران که هزارمین مرکز در کشور نیز محسوب می شود عنوان کرد: به طور حتم در بخش صنایع هر کشوری که نیروی انسانی وجود نداشته باشد همه منابع به کام دیگران هزینه خواهند شد.

وی افزود: استان خوزستان در سال های قبل از انقلاب از لحاظ نرخ قبولی در کنکور و تحصیل در دانشگاه های برتر در مقام های اول و یا دوم کشور قرار داشت اما بعد از آن به دلیل خساراتی که در هشت سال جنگ تحیمیلی بر این استان وارد آمد به رتبه های آخر در کشور سقوط کرد.

پورعباس با بیان اینکه، در همان زمان در استانداری وقت جلسه ای در راستای بهبود این وضعیت و ارائه راهکارهای موثر تشکیل شد اظهار کرد: خوشبختانه توجه مسئولان مربوطه منجر به پیشرفت های بسیار خوبی در بخش آموزش شد و استان خوزستان بار دیگر در میان رتبه های برتر کشور قرار گرفت.

رییس دانشگاه علمی کاربردی کشور تصریح کرد: در سال های قبل از انقلاب اسلامی این استان مهد آموزش های مهارتی و فنی حرفه در کشور محسوب می شد و بسیاری از مسئولان رده بالای نظام فارغ التحصیل هنرستان های فنی حرفه ای آن زمان هستند.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب مراکز علمی کاربردی خوزستان تا سال 90 گفت: با در نظرگرفتن پتانسیل های موجود مسیر مراکز آموزش های مهارتی استان باید به جایگاه برتر کشور برسد.

رییس دانشگاه علمی کاربردی کشور با بیان اینکه، در دانشگاه علمی کاربردی هیچ گونه محدودیتی برای دوره های مهارتی وجود ندارد عنوان کرد: ما باید توجه خود را در دو بخش مهم مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان معطوف کنیم.

پور عباس تصریح کرد: در این زمان بهترین و موفق ترین مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان در کنار پایگاه های اقتصادی و مراکز صنعتی در حال فعالیت هستند.

وی با اشاره به ساخت مراکز علمی کاربردی در 16 استان کشور اظهار کرد: ساخت مرکز علمی کاربردی در خوزستان به صورت 100 درصد با اعتبارات ارسال شده از مرکز ساخته شده است.

رییس دانشگاه علمی کاربردی کشور دولتی بودن صنایع را از جمله مشکلات استان برشمرد و اظهار کرد: متاسفانه مدیران دولتی انگیزه زیادی برای حضور در فعالیت های آموزشی و اقتصادی ندارند.

وی افزود: تعدد مراکز علمی کاربردی در کشور به دلیل تخصصی بودن حوزه فعالیت آنها است و خوشبختانه ما برای منحل کردن مراکز که از لحاظ علمی در سطح پایینی قرار دارند مشکلی نداریم و به همین منظور 50 مرکز علمی کاربردی تا کنون در مرحله انحلال قرار دارند.

پور عباس عنوان کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی در حوزه های نفت و حفاری در مسیر بین المللی شدن گام های برداشته است.