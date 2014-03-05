به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، امیر ابراهیمی، دبیر انجمن تنیس با ویلچر، با اعلام این خبر گفت: دور رفت مسابقات لیگ باشگاهی تنیس با ویلچر شهریور ماه سال جاری به میزبانی باشگاه آپت تهران در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد و مسابقات دور برگشت نیز در کیش انجام میشود.
وی افزود: در رقابتهای دور برگشت نمایندگان استانهای چهارمحال و بختیاری، تهران، گیلان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، قم، سیستان و بلوچستان، زنجان و اردبیل شرکت دارند.
ابراهیمی که سرپرست فنی مسابقات نیز هست خاطر نشان کرد: میزبانی این مسابقات را تربیت بدنی شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش عهده دار شده و محل برگزاری مسابقات زمینهای هارد کورت در مجموعه المپیک این جزیره است.
دبیر انجمن تنیس با ویلچردر ادامه گفت: جلسه قرعه کشی مسابقات روز 16 اسفند انجام میشود و پس از آن رقابتها به صورت تیمی برگزار خواهد شد.
رقابتهای دور برگشت لیگ باشگاهی تنیس با ویلچر از 17 تا 20 اسفند ماه در جزیره کیش برگزار میشود.
دور برگشت مسابقات لیگ باشگاهی تنیس با ویلچر با حضور نمایندگان 9 استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، امیر ابراهیمی، دبیر انجمن تنیس با ویلچر، با اعلام این خبر گفت: دور رفت مسابقات لیگ باشگاهی تنیس با ویلچر شهریور ماه سال جاری به میزبانی باشگاه آپت تهران در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد و مسابقات دور برگشت نیز در کیش انجام میشود.
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