به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، امیر ابراهیمی، دبیر انجمن تنیس با ویلچر، با اعلام این خبر گفت: دور رفت مسابقات لیگ باشگاهی تنیس با ویلچر شهریور ماه سال جاری به میزبانی باشگاه آپت تهران در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد و مسابقات دور برگشت نیز در کیش انجام می‌شود.



وی افزود: در رقابتهای دور برگشت نمایندگان استان‌های چهارمحال و بختیاری، تهران، گیلان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، قم، سیستان و بلوچستان، زنجان و اردبیل شرکت دارند.



ابراهیمی که سرپرست فنی مسابقات نیز هست خاطر نشان کرد: میزبانی این مسابقات را تربیت بدنی شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش عهده دار شده و محل برگزاری مسابقات زمین‎های هارد کورت در مجموعه المپیک این جزیره است.



دبیر انجمن تنیس با ویلچردر ادامه گفت: جلسه قرعه کشی مسابقات روز 16 اسفند انجام می‌شود و پس از آن رقابتها به صورت تیمی برگزار خواهد شد.



رقابتهای دور برگشت لیگ باشگاهی تنیس با ویلچر از 17 تا 20 اسفند ماه در جزیره کیش برگزار می‎شود.

