توجه ویژه به ایلام در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها/ بخش سلامت نیازمند یارانه بیشتر

داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام پیرامون مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها، اظهار داشت: اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها یک ضرورت محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه‌هابه درستی انجام نگرفت، افزود: نقدی کردن یارانه‌ها مشکلی از مشکلات مردم را حل نکرد.

سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس هشتم ادامه داد: یارانه نقدی به جای اینکه کمکی می‌شد به تامین هزینه برخی از خانوارها،اما در واقعیت دیدیم عاملی برای تورم و کاهش ارزش ملی پول کشورمان شد.

وی بیان داشت: مشکلات ناشی از گام اول هدفمندی یارانه در حالی برای اقتصاد کشورمان به وجود آمد که در حال مبارزه با تحریم‌های ضد ایرانی جبهه غربی بودیم.

قنبری تصریح کرد: دو موج تورمی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرارداد که عبارت بودند از تورم ناشی از تحریم‌های ضد ایرانی و دیگری هم می‌توان تورم ناشی از هدفمند شدن یارانه‌ها را نام برد.

وی با بیان اینکه دولت توجه ویژه ای در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه ها به ایلام داشته باشد، تصریح کرد: قبل از اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌هابایستی آمار دقیقی از کسانی که زیر خط فقر واقعی‌ هستند اعلام و بر مبنای این آمار یارانه به افراد مستحق تعلق گیرد.

عضو حزب مردم‌سالاری با تاکید بر اینکه دولت در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بخش سلامت را بیشتر مدنظر قرار دهد، اظهار داشت: مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها باید به شکل دقیق اجرا شود و به دو بخش سلامت و آموزش یارانه بیشتری اختصاص یابد.

مناقشه سیاسی اوکراین نوعی مجادله بین غرب و شرق است

وی پیرامون حوادث اخیر سیاسی در کشور اوکراین، گفت: مناقشه سیاسی در کشور اوکراین نوعی مجادله بین طرفداران غرب و شرق است.

قنبری ادامه داد: منافع روس‌ها به لحاظ تاریخی و جغرافیایی به مردم اوکراین بیشتر نزدیک است تا غربی‌ها و مردم اوکراین هم نمی‌خواهند کشورشان تبدیل به حیات خلوتی برای کشورهای غربی شود.