بانوی خیر مدرسه ساز البرزی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، این بانوی خیر در طی دوران حیات خویش با ساخت و احداث مدارس و چند حسینیه و همچنین مشارکت در ساخت و احداث مدرسه و حسینیه در استان البرز و سایر استانها در جهت رشد و اعتلای تعلیم و تربیت گام برداشته است و اکنون در آستانه افتتاح مدرسه خیری دیگر به دیار باقی شتافت.

وی در طول حیات خویش همواره در جهت تشویق و همراهی با مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرز حضور فعالیت داشته و ثمرات رفتار خیرانه این بانو همچنان باقی است.

مراسم تشییع وی نیز صبح امروز با حضور مسئولان استان البرز و خیران برگزار شد و بنا به درخواست این بانو، پیکرش برای دفن به شهر قم منتقل شد.