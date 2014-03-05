  1. استانها
  2. البرز
۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۲۲

شامگاه گذشته؛

بانوی خیر مدرسه ساز البرزی درگذشت

بانوی خیر مدرسه ساز البرزی درگذشت

کرج - خبرگزاری مهر: بانو "ایران یوسفی قروه" خیر نیک اندیش مدرسه ساز و معلم بازنشسسته آموزش و پرورش استان البرز شامگاه سیزدهم بهمن ماه درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، این بانوی خیر در طی دوران حیات خویش با ساخت و احداث مدارس و چند حسینیه و همچنین مشارکت در ساخت و احداث مدرسه و حسینیه در استان البرز و  سایر استانها در جهت رشد و اعتلای تعلیم و تربیت گام برداشته است و اکنون در آستانه افتتاح مدرسه خیری دیگر به دیار باقی شتافت.

وی در طول حیات خویش همواره در جهت تشویق و همراهی با مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرز حضور فعالیت داشته و ثمرات رفتار خیرانه این بانو همچنان باقی است.

مراسم تشییع وی نیز صبح امروز با حضور مسئولان استان البرز و خیران برگزار شد و بنا به درخواست این بانو، پیکرش برای دفن به شهر قم منتقل شد.

کد مطلب 2249877

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها