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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۰۳

کرد در گفتگو با مهر:

سالن ورزشی کلگان سال آینده به بهره برداری می رسد

سالن ورزشی کلگان سال آینده به بهره برداری می رسد

زاهدان- خبرگزاری مهر: رییس سازمان تربیت بدنی شهرستان سراوان گفت: سالن ورزشی چند منظوره بخش کلگان از توابع شهرستان سراوان بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و سال اینده به بهره برداری می رسد.

ادهم کرد در گفتگو با مهر بیان کرد: ساخت این سالن ورزشی چند منظوره که از سال 91 و با اعتباری معادل 5 میلیارد و 30 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی آغاز شده است تا کنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی زیربنای این مجموعه ورزشی را یک هزار مترمربع عنوان کرد و افزود: با افتتاح این پروژه ورزشی زمینه حضور بیش از 500 ورزشکار دراین بخش فراهم می شود.

وی ایجاد سرگرمی سالم و مفید و جلوگیری از اعتیاد و مشکلات مرزی را از آثار و برکات افتتاح این سالن ورزشی برشمرد و ادامه داد: سرانه ورزشی در شهرستان سراوان 45 سانتی متر به ازای هر نفر است که با توجه به جمعیت شهرستان سراوان این سرانه ورزشی رقم قابل قبولی است.

کد مطلب 2249878

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