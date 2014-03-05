سالن ورزشی کلگان سال آینده به بهره برداری می رسد

ادهم کرد در گفتگو با مهر بیان کرد: ساخت این سالن ورزشی چند منظوره که از سال 91 و با اعتباری معادل 5 میلیارد و 30 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی آغاز شده است تا کنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی زیربنای این مجموعه ورزشی را یک هزار مترمربع عنوان کرد و افزود: با افتتاح این پروژه ورزشی زمینه حضور بیش از 500 ورزشکار دراین بخش فراهم می شود.

وی ایجاد سرگرمی سالم و مفید و جلوگیری از اعتیاد و مشکلات مرزی را از آثار و برکات افتتاح این سالن ورزشی برشمرد و ادامه داد: سرانه ورزشی در شهرستان سراوان 45 سانتی متر به ازای هر نفر است که با توجه به جمعیت شهرستان سراوان این سرانه ورزشی رقم قابل قبولی است.