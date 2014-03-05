عدم برنامه‌ ریزی مسئولان باعث مشکلات قشر جوان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده صبح چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان، با بیان این مطلب اظهار داشت: علت اصلی مشکلات جوانان عدم برنامهریزی مسئولان است و اگر امروز احساس میکنیم که جوانان ما آنطور که باید و شاید ایفای نقش نمیکنند از نبود برنامه برای حضور جوانان در عرصههای مختلف ناشی میشود.
وی ادامه داد: غفلت از جوانان گناهی نابخشودنی است و امروز هم اگر اندکی به قشر جوان توجه شود، میتوانیم از ظرفیت جوانان برای حل مشکلات جامعه استفاده کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی بیان کرد: جوانان در دوران سازندگی و فعالیتهای جهادی و در زمینه موفقیتهای علمی، فرهنگی و ورزشی هم نقش بسزایی داشتهاند.
جبارزاده گفت: یک سوم جمعیت استان را را جوانان تشکیل می دهند و تمام دستگاهها بدون استثنا میتوانند در راستای ماموریتهای خود از ظرفیت جوانان استفاده کنند.
وی اظهار داشت: فقدان مبانی تئوریک اعتقادی، نامناسب بودن شیوه گذران اوقات فراغت، افزایش استعمال دخانیات و اعتیاد به مواد مخدر، خشونت و روابط پرخطر، الگوی ناسالم تغذیه، عدم تحرک و مصرف داروهای آرامبخش را از چالشهای عمده قشر جوان جامعه است و دستگاههای مسوول در رفع این دغدغهها تلاش جدی کنند.
